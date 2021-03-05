Як правильно провести вихідні в Ужгороді (рос.)

Уже не первый раз сталкиваюсь с этой штукой и каждый раз удивляюсь: мол, как так? Каждый раз кажется, что – ну, так вышло. Но в следующий раз ошибка повторяется. Только другими людьми. Потому и решил написать сюда.

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Уважаемые люди, если вы едете в Ужгород с целью поснимать, пофоткать, познакомиться с культуркой (и злачными местами), завязать знакомства, посмотреть город в туристических и в полусекретных локациях, попробовать местную кухню, окунуться в образ жизни и познакомиться с организациями, явлениями и какими-то особенностями и фриками нашего города.

То, пожалуйста, не ставьте себя в жесткие временные рамки. Типа, мы должны успеть сделать 17 пунктов нашей программы за полтора дня.

В Ужгороде вообще ничего не делается за полтора дня.

Тут не тот ритм жизни и программ. Полтора дня в Ужгороде – это выпить кофе, поговорить с несколькими людьми и прогуляться по центру.

Да, при сильном желании вы сможете успеть еще посетить пару локаций и музей. Но зачем спешить?

Здесь поговорка "кто спешит, тот людей смешит" звучит чуть иначе. Тут "кто спешит, на того смотрят с непониманием". В Ужгороде спешат разве кому-то на помощь.

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Кроме того, ставя себе временные рамки и бегая из точки в точку, со встречи на встречу, вы не успеваете ухватить атмосферу города и таким образом сами себе складываете о нем не совсем верное впечатление.

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Помню, однажды приехали друзья на культурный форум с насыщенной программой на десять дней. Каждый вечер выступление. Но однажды было у них окно, и я им говорю:

– Пошли на набережную.

– Пошли.

Целый вечер мы спокойно просидели на набережной, смотрели на реку, болтали и попивали напитки. Так вот: тот вечер они вспоминают как лучший вечер в Ужгороде.

То есть лучше за два дня не спеша и основательно ознакомиться с двумя-тремя явлениями, чем поверхностно нахвататься всего по чуть-чуть.

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Ведь иногда люди годами тут живут, и все равно некоторых вещей не выкупают или не могут освоить. А полтора дня – это реально чисто пройтись и кофе с пивом выпить.

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