Українська
$ 27,76
33,41

Bandy Sholtes

Писатель, блогер

Как правильно провести выходные в Ужгороде

5 марта, 11:11

Уже не первый раз сталкиваюсь с этой штукой и каждый раз удивляюсь: мол, как так? Каждый раз кажется, что – ну, так вышло. Но в следующий раз ошибка повторяется. Только другими людьми. Потому и решил написать сюда.

Реклама

Уважаемые люди, если вы едете в Ужгород с целью поснимать, пофоткать, познакомиться с культуркой (и злачными местами), завязать знакомства, посмотреть город в туристических и в полусекретных локациях, попробовать местную кухню, окунуться в образ жизни и познакомиться с организациями, явлениями и какими-то особенностями и фриками нашего города.

То, пожалуйста, не ставьте себя в жесткие временные рамки. Типа, мы должны успеть сделать 17 пунктов нашей программы за полтора дня.

В Ужгороде вообще ничего не делается за полтора дня.

Тут не тот ритм жизни и программ. Полтора дня в Ужгороде – это выпить кофе, поговорить с несколькими людьми и прогуляться по центру.

Да, при сильном желании вы сможете успеть еще посетить пару локаций и музей. Но зачем спешить?

Здесь поговорка "кто спешит, тот людей смешит" звучит чуть иначе. Тут "кто спешит, на того смотрят с непониманием". В Ужгороде спешат разве кому-то на помощь.

Реклама

Кроме того, ставя себе временные рамки и бегая из точки в точку, со встречи на встречу, вы не успеваете ухватить атмосферу города и таким образом сами себе складываете о нем не совсем верное впечатление.

В тренде
Акция в поддержку Стерненко: Съезд судей перенесли из-за угрозы "физического насилия"

Помню, однажды приехали друзья на культурный форум с насыщенной программой на десять дней. Каждый вечер выступление. Но однажды было у них окно, и я им говорю:

– Пошли на набережную.

– Пошли.

Целый вечер мы спокойно просидели на набережной, смотрели на реку, болтали и попивали напитки. Так вот: тот вечер они вспоминают как лучший вечер в Ужгороде.

То есть лучше за два дня не спеша и основательно ознакомиться с двумя-тремя явлениями, чем поверхностно нахвататься всего по чуть-чуть.

Реклама

Ведь иногда люди годами тут живут, и все равно некоторых вещей не выкупают или не могут освоить. А полтора дня – это реально чисто пройтись и кофе с пивом выпить.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

туризм знакомства Ужгород образ жизни Bandy Sholtes
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Опять? В Украину идет похолодание и снег, будет даже мороз
Опять? В Украину идет похолодание и снег, будет даже морозУкраина
Три миллиона человек останутся без индексации. Кому не повысят пенсии в марте?
Три миллиона человек останутся без индексации. Кому не повысят пенсии в марте?Экономика
Украинцев ждет шикарная погода: синоптик дала
Украинцев ждет шикарная погода: синоптик дала "теплый прогноз" на четвергУкраина
Разумков срочно ушел в отпуск из-за горя в семье
Разумков срочно ушел в отпуск из-за горя в семьеВласть
В пятницу резко изменится погода: где ждать снега, дождей и похолодания
В пятницу резко изменится погода: где ждать снега, дождей и похолоданияУкраина
"Вопрос не в количестве вакцин": Зеленский назвал главную проблему вакцинацииВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять