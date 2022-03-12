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Дмитрий Белянский

Історії переміщених осіб: "У будинку виявили wi-fi мережу під назвою "russia-putin-forever-wins"

Дмитрий Белянский

Член Наглядової Ради Медіа Групи Україна

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12 березня, 18:55
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Віка Вахрушева – про те, як змінюється свідомість людей одразу після початку військових дій, а також про те, як і чому вона вирішила покинути Київ

Донеччанка, киянка, українка – вже з її самоподання зрозуміла пройдена дорога. Віка Вахрушева поділилася своєю історією з проектом Переміщені Особи (DP) "

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Віка Вахрушева розповідає про те, що тікати від війни їй доводилося не раз у житті
Віка Вахрушева розповідає про те, що тікати від війни їй доводилося не раз у житті

- Як ви дізналися про початок війни?

- Зранку 24-го я спала. Навіть проспала кілька вибухів. Але всі вибухи проспати було неможливо. Прокинулася, схопила собаку та ковдру та перебігла у безпечне місце. Відкрила новини. Почалася друга у моєму житті... війна.

- Наскільки несподіваним це було для вас?

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– Я не вірила, я недооцінювала. Точніше, переоцінила адекватність голів, що не думають зовсім. За пару днів до вторгнення зібрала тривожний рюкзак, щоб якщо пару годин-день пересидіти в підвалі. Напередодні випадково заправила машину. Закупівля продуктів було заплановано на 24 лютого. Але тоді вона й відбулася.

- Як сталося, що ваш будинок перестав бути безпечним місцем?

– Я щиро сподіваюся, що мій будинок залишиться стояти на своєму місці. Великий будинок на в'їзді до Києва, за лінією блокпоста. Чудова мета, красивий притулок для диверсантів, т.к. огляд з нього відкривається все, що потрібно. У будинку виявили wi-fi мережу під назвою "russia-putin-forever-wins"...

Для мене будинок перестав бути безпечним, коли на величезному поверсі я залишилася одна з маленьким собакою. Я пам'ятаю фразу іноземного колеги ще за часів Донецька: "Може настати момент, коли виїхати вже неможливо". З Донецька виїхати ще донедавна можна було, а от удома, в Україні, все вже зараз набагато складніше – масштаб лиха безпрецедентний.

Я пишаюся своїми сусідами. На 500 квартир в Україні завжди можна знайти щонайменше 100 героїв. Сусідами зібрали гроші на 2 тепловізори та віддали їх особисто в руки хлопцям із Нацгвардії. Люди, що залишилися, допомагають один одному. Ми точно переможемо.

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Сусіди зібрали на два тепловізори, передали особисто до рук Нацгвардії. На 500 мешканців багатоквартирного будинку знайшлося 100 героїв, каже Вахрушева
Сусіди зібрали на два тепловізори, передали особисто до рук Нацгвардії. На 500 мешканців багатоквартирного будинку знайшлося 100 героїв, каже Вахрушева

- Чому ви опинилися саме там, де зараз є, і чи відчуваєте себе в безпеці тут?

- Літаки та сирени у моїй голові перестали звучати вже на виїзді з Київської області. У Києві був сильно змінений психологічний стан, коли на те, щоб заварити чай витрачалося кілька годин.

Тут, у кімнаті у найкращої і дуже балакучої італійки Грації, в одиницю часу тепер вкладається більше корисних дій. Навіть трохи більше ніж до війни. А для мене дуже важливо не сидіти, склавши руки, просто спостерігаючи.

Ви сумнівалися у своєму рішенні залишити будинок? Ви відчуваєте зараз, що це рішення виявилося правильним чи ви змогли б зробити інакше?

Так, сумніватися почала ще в дорозі. Коли 90 кілометрів електричкою ми їхали більше доби.

- Ви готові повернутись? Що має статися, щоб ви ухвалили для себе таке рішення?

- Я повернуся. Це моя країна.

- Чого ви найбільше потребуєте прямо зараз (і морально, і матеріально)?

- Те, що відбувається переживаю як особистий біль, який складно вгамувати. Я в безпеці. Морально мені потрібне лише закінчення того жаху, що відбувається з мирними людьми. Моя мама зараз у Донецьку. Вона чекає на Україну.

- Що ви збираєтесь робити далі?

– Продовжуємо допомагати військовим. Від них залежить наше майбутнє, і ми, мирні, маємо це пам'ятати та правильно розставляти пріоритети.

Потім... треба буде розгрібати за путінськими ублюдками розвалене і будувати нову, єдину, щасливу та приголомшливу Україну.

Підписуйтесь на телеграм-канал "Переміщені особи" (DP)".

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