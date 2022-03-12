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Дмитрий Белянский

Истории перемещенных лиц: "В доме обнаружили wi-fi сеть с названием "russia-putin-forever-wins"

Дмитрий Белянский

Член Наблюдательного Совета Медиа Группы Украина

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12 марта, 18:55
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Вика Вахрушева – о том, как меняется сознание людей сразу после начала военных действий, а также о том, как и почему она приняла решение покинуть Киев

Дончанка, киевлянка, украинка – уже из ее самопредставления понятен пройденный путь. Вика Вахрушева поделилась своей историей с проектом "Перемещенные Лица (DP)".

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Вика Вахрушева рассказывает о том, что убегать от войны ей приходилось не раз в жизни
Вика Вахрушева рассказывает о том, что убегать от войны ей приходилось не раз в жизни

- Как вы узнали о начале войны?

- Утром 24-го я спала. Даже проспала несколько взрывов. Но все взрывы проспать было невозможно. Проснулась, схватила собаку и одеяло и перебежала в безопасное место. Открыла новости. Началась вторая в моей жизни... война.

- Насколько неожиданным это было для вас?

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- Я не верила, я недооценивала. Точнее, переоценила адекватность недумающих вовсе голов. За пару дней до вторжения собрала тревожный рюкзак, чтобы если что пару часов-день пересидеть в подвале. Накануне случайно заправила машину. Закупка продуктов была запланирована на 24 февраля. Но тогда же она и состоялась.

- Как случилось, что ваш дом перестал быть безопасным местом?

- Я искренне надеюсь, что мой дом останется стоять на своем месте. Большой дом на въезде в Киев, за линией блокпоста. Отличная мишень, прекрасный приют для диверсантов, т.к. обзор из него открывается на всё, что нужно. В доме обнаружили wi-fi сеть с названием "russia-putin-forever-wins"...

Для меня дом перестал быть безопасен, когда на огромном этаже я осталась одна с маленькой собакой. Я помню фразу иностранного коллеги еще во времена Донецка: "Может наступить момент, когда выехать уже будет невозможно". Из Донецка выехать еще до недавнего времени можно было, а вот дома, в Украине, всё уже сейчас гораздо сложнее – масштаб беды беспрецедентный.

Я горжусь своими соседями. На 500 квартир в Украине всегда можно найти минимум 100 героев. Соседями собрали деньги на 2 тепловизора и отдали их лично в руки ребятам из Нацгвардии. Оставшиеся люди помогают друг другу. Мы точно победим.

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Соседи собрали на два тепловизора, передали лично в руки Нацгвардии. На 500 жильцов многоквартирного дома нашлось 100 героев, говорит Вахрушева
Соседи собрали на два тепловизора, передали лично в руки Нацгвардии. На 500 жильцов многоквартирного дома нашлось 100 героев, говорит Вахрушева

- Почему вы оказались именно там, где есть сейчас, и чувствуете ли себя в безопасности здесь?

- Самолеты и сирены в моей голове перестали звучать уже на выезде из Киевской области. В Киеве было сильно измененное психологическое состояние, когда на то, чтобы заварить чай уходило несколько часов.

Здесь, в комнате у добрейшей и очень разговорчивой итальянки Грации, в единицу времени теперь укладывается больше полезных действий. Даже немного больше, чем до войны. А для меня очень важно не сидеть, сложа руки, просто наблюдая.

- Вы сомневались в своем решении покинуть дом? Вы чувствуете сейчас, что это решение оказалось правильным или вы смогли бы поступить иначе?

- Да, сомневаться начала еще в дороге. Когда 90 километров в электричке, мы ехали больше суток...

- Вы готовы вернуться? Что должно произойти, чтобы вы приняли для себя такое решение?

- Я вернусь. Это моя страна.

- В чем вы больше всего нуждаетесь прямо сейчас (и морально, и материально)?

- Происходящее переживаю как личную боль, которую сложно унять. Я нахожусь в безопасности. Морально мне нужно лишь окончание того ужаса, что происходит с мирными людьми. Моя мама сейчас в Донецке. Она ждет Украину.

- Что вы собираетесь делать дальше?

- Продолжаем помогать военным. От них зависит наше будущее, и мы, мирные, должны это помнить и правильно расставлять приоритеты.

Потом... нужно будет разгребать за путинскими ублюдками разваленное и строить новую, единую, счастливую и потрясающую Украину.

Подписывайтесь на телеграмм-канал "Перемещенные лица" (DP)"

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