Історія одного концерту

"Імміграція то ж не є цукор. Багато хто всі життя мріє повернутися...", – розмірковує телефоном пані Kateryna Smolyneс, чиї батьки втекли з України до Канади після Другої світової війни. Сьогодні пані Kateryna – президент Української Національної Федерації у Монреалі, і я зателефонував їй, щоб запитати, наскільки ефективні благодійні концерти на користь України.

При покупці квитка на один такий концерт, організований UNF, можна сплатити додатковий внесок, але моє питання було навіщо концерти?

"Концерти впливають", – каже пані Kateryna, та розповідає цілу історію. UNF організувало перший концерт у Монреалі ще 6 березня – це був джазовий виступ Богдана Гуменюка, який дозволив зібрати близько 60 000 доларів. Але що важливіше, залучити в допомогу Україні найрізноманітніших людей.

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Починаючи від двох молодих квебекців, які так вразилися, що самі організувалися, зварили борщу та зібрали пожертвувань на тисячу доларів. І продовжуючи представниками канадської залізниці, які виділили мільйон доларів прямої допомоги. А ще Kaitlyn Urquhart, спеціаліста з організації заходів, яка і взялася за організацію концерту 16 квітня.

"Це просто неймовірно було бачити, як все місто разом робило все, що може зробити для людей України, – написала мені Kaitlyn. – Наші спонсори пожертвували алкоголь на захід, дали безкоштовну рекламу. Власники бізнесів також пожертвували послуги або надавали великі знижки, щоб на У заході можна було зібрати більше коштів. Багато людей, навіть ті, кого ми ще й запитати не встигали, наввипередки нам пропонували все, що могли дати, для того, щоб ми зробили цю подію".

Сама подія рекламувалася як концерт культової монреальської групи The Barr Brothers . Вони не мають жодних зв'язків із Україною, окрім бажання їй допомогти. Але саме на них купили квитки більшість глядачів.

Сама подія рекламувалася як концерт культового монреальського гурту The Barr Brothers

А зв'язки виявились у груп Murmurosi і Dumai Dunai, що виступали у першому відділенні. Точніше, у їхньої солістки Natalia Telentso, яка народилася в Україні. У репера Josh Dolgin (aka Socalled), який також виступав, є українське коріння. Як і у співвласника алкогольного спонсора концерту Cirka Distilleries (його дідусь був не лише українцем, а й одним із засновників Української Національної Федерації Канади).

На концерт прийшло багато людей

Людей прийшло багато. Пили (кожний коктейль +$8), їли та купували сувеніри з почуттям, всі отримали задоволення, а Canada-Ukraine Foundation, гадаю, чималий внесок. Мене дуже вразило те, як душевно Natalia Telentso заспівала "Ніч така місячна...", рекомендую послухати.

Монреальців зі сцени вчили говорити Слава Україні! і відповідати на це – Героям слава! І всі, хто був у залі, чудово з цим впоралися. Тепер і вони знають.

Тож, схоже, так, концерти нам теж потрібні. І цей монреальський концерт – чудовий приклад акуратного залучення байдужих суспільств у нашу боротьбу. Плюс, ще дещо.

Ви колись замислювалися, звідки береться кожен долар допомоги, яка надходить в Україну? Загалом, так він і береться. Копіїчка до копіїчки...

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