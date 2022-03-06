Напередодні дванадцятого дня

Ніщо з того, що відбувалося за участю Москви в минулому столітті, включаючи організацію ГУЛАГу, запуск Гагаріна в космос і капітуляцію в Холодній Війні обвалом Берлінської Стіни, і близько не нагадувало феномен, відображений в назві книги американського журналіста Джона Ріда "10 днів, що потрясли світ". Коли десять днів поспіль весь світ ні про що більше не міг говорити і думати, крім як про революцію, що трапилася в 1917 році.

Рекорд побито. Сьогоднішні військові злочини Москви трясуть світ вже 11 днів поспіль, не сходячи з обкладинок і головних сторінок, відкриваючи всі випуски новин і для багатьох в принципі залишаючись єдиною важливою новиною. 11 днів ганьби, ненависті та одностайного осуду до всіх, хто має хоч якесь відношення до путінської держави. 11 днів тріумфу у всіх світових ЗМІ для України, її армії, її мешканців та її президента.

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"Росіяни просто повинні зрозуміти, що це той випадок, коли їх б'ють не по морді, а за паспортом" , озвучує всім канадським та американським знайомим свої висновки один мій рідний емігрант, вважаючи, що тільки повалення путіна здатне зупинити трагедію. Але ми знаємо, що завтра буде дванадцятий день. А післязавтра тринадцятий. І світові буде з чого бути враженим, просто дивлячись на те, що відкрито, офіційно і з повного схвалення своєї держави і поки що при непротивленні народних мас роблять російські збройні сили в Україні.

"Війна в Україні поставила крапку у пандемії СOVID-19" – між іншим того, що не сходило з перших смуг цілих два роки поспіль. Так, жартують багато, але в моїй особистій історії все злилося воєдино. 22 лютого Канада відправила мене на десятиденну самоізоляцію, діагностувавши наявність covid'а в'їзним тестуванням, тому у мене не було можливості вибору 24 лютого.

Бий, замри чи біжи. Непростий вибір, який зараз робить кожен українець

Бий, замри чи біжи? Поки всі, кого я люблю і майже всі, кого я в принципі знаю, робили для себе цей страшний вибір, я міг тільки говорити з ними по телефону та нескінченні дні самотності цілодобово читати новини про свою країну всіма мовами, які я знаю, та у всіх ЗМІ, які я колись відкривав. І так, мені здалося, що коли я вийду на вулицю, навіть засніжений Монреаль стане зовсім іншим Монреалем – ніж той, що я непогано пам'ятаю. Що він стане за цей час і на цьому фоні по-справжньому нашим Монреалем – наприклад, з усіх вікон будуть вивішені українські прапори, волонтери на вулицях збиратимуть гроші для українців і свій Майдан стоятиме біля пам'ятника Жака Картьє, вимагаючи від канадського уряду забезпечити закрите небо. Але все, що я побачив у Монреалі, вийшовши на вулицю зі свого ув'язнення, був український прапор, вивішений на сувенірній лавці, швидше тому, що його там можна купити, та ще й реклама в газеті, яку роздають у метро. На рекламі було зображено жінку, яка дивилася у смартфон, де під українським прапором ридала інша жінка. І текст французькою пропонував кваліфіковані послуги психотерапевтів тим, хто... не може відірватися від поганих новин. Комерційна реклама. Вилікуємо інтернет-залежність за ваші гроші.

У Монреалі про події в Україні нагадує лише прапор на сувенірній лавці, вивішений мабуть тому, що в цій лавці його можна купити

Амстердамський Скіпхолл, через який я вчора летів у Польщу, також не був наповнений явними ознаками не те щоб всесвітнього розуміння, а й масової глибокої стурбованості. Я не говорю про мітинги, які були, про публікації в пресі, які були і продовжуються, про величезну підтримку, яку ці країни надавали нам і продовжують надавати. Я говорю про те, що повсякденне життя там від усіх наших новин не змінилося.

Там нема. Але не у Польщі. Побачений мною сьогодні Краків правда змінився. Він весь у наших прапорах, він в оголошеннях про допомогу і він про допомогу, він весь заповнений волонтерами і повністю змінив свій міський спосіб життя, щоб допомогти нашим переміщеним особам. Ну от, наприклад, для розуміння, є знаменитий пункт пропуску Краковець, через який зараз щодня йде пішки багатотисячний потік людей. Це автомобільний пункт пропуску.

Краків по-справжньому змінився. Всюди символіка України та всюди волонтери, які допомагають біженцям

Це просто точка на трасі, до якої неможливо дістатися поїздом і до якої не ходять з вокзалу автобуси, тому там тепер цілодобово чергують польські волонтери, організувавши постійне перевезення тих, хто прибуває до Кракова чи Пшемишля – там, де вже є поїзди і звідки безкоштовно для всіх українців, можна їхати далі. Вони зустрічають українців і у Кракові на вокзалі та дають усю інформацію про притулок.

Краківські вулиці сьогодні переповнені українцями, наша мова чутна на них найчастіше польською. Зв'язок працює з перебоями, тому що в роумінгу одноразово виявилося таке число людей, що мережі не справляються. Наші тут дуже різні. Хтось звично паркує величезний джип із українськими номерами на вузькому тротуарі, хтось просто розгублено стоїть біля вокзалу на вулиці, вийшовши з поїзда, і не знаючи, що робити далі. Хтось сидить сім'єю на лавках у торговому центрі, де через неділю в католицькій країні не працює жоден магазин. Хтось бродить як турист, а хтось не в змозі вийти з готелю. І кожен з них має свою історію, як і навіщо він тут опинився.

Краківські вулиці сьогодні переповнені українцями, наша мова чутна на них найчастіше польською.

Я ставлю всім ті самі питання, на які мені важлива кожна відповідь.

⁃ Як ви дізналися про початок війни?

⁃ Наскільки несподіваним це було для вас?

⁃ Як сталося, що ваш будинок перестав бути безпечним місцем?

⁃ Чому ви опинилися саме там, де зараз є, і чи відчуваєте себе в безпеці тут?

⁃ Ви сумнівалися у своєму рішенні залишити будинок? Ви відчуваєте зараз, що це рішення виявилося правильним чи ви змогли б зробити інакше?

⁃ Ви готові повернутися? Що має статися, щоб ви ухвалили для себе таке рішення?

⁃ Чого ви найбільше потребуєте прямо зараз (і морально, і матеріально)?

⁃ Що ви збираєтеся робити далі?

Ми ще не знаємо, що принесе нам дванадцятий день. Ми не знаємо, скільки днів, ми ще рахуватимемо ці дні. Але ми маємо триматися разом, усі українці, незалежно від того, де ми зараз, який вибір між "бий, біжи, замри" ми зробили скільки нас поїхало і скільки залишилося. Так, у нас є у світі справжні друзі і ми щиро співчуваємо, але у них у всіх своє життя, свої країни та свої проблеми. І ніхто не зробить нашу роботу. Тому що навіть після двадцяти днів, що потрясли світ, його перетрясе на щось зовсім інше.

Проста put in

Ми всі маємо пам'ятати, що Путін воює з Україною вже 8 років, а одностайне розуміння та співчуття від світу ми отримали лише зараз. Це і добре, і погано. Це добре тому, що кожен українець, де б він зараз не перебував, знає, що в очах усього світу – він біблійний Давид, який стоїть проти Голіафа. Так рідко буває, коли взагалі, в принципі, вже нікому закордоном не треба пояснювати, що саме твоя війна по-справжньому справедлива.

Але це погано тому, що від цієї неймовірної підтримки може раптом здатися – цивілізований світ взяв тебе на ручки. І це не так. Допомагають. Але не перемогти нам, а собі зупинити цього божевільного вбивцю-диктатора з ядерною кнопкою під рукою. Нам допомагають пережити прямо зараз своє лихо, але... не беруть на себе відповідальність за наші долі.

Тому щоб не бути віч-на-віч із цим світом, ми повинні бути разом. Особливо зараз.

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