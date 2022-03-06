Накануне двенадцатого дня

Ничто из того, что происходило при участии Москвы в прошлом веке, включая организацию ГУЛАГа, запуск Гагарина в космос и капитуляцию в Холодной Войне обрушением Берлинской Стены, и близко не приблизилось к феномену, отраженному в названии книги американского журналиста Джона Рида "10 дней, которые потрясли мир". Когда десять дней подряд весь мир ни о чем больше не мог говорить и думать, кроме как о случившейся в 1917 году революции.

Рекорд побит. Сегодняшние военные преступления Москвы трясут мир уже 11 дней подряд, не сходя с обложек и главных страниц, открывая все выпуски новостей и для многих в принципе оставаясь единственной стоящей новостью. 11 дней позора, ненависти и единодушного порицания ко всем, кто имеет хоть какое-то отношение к путинскому государству. 11 дней триумфа во всех мировых СМИ для Украины, ее армии, ее жителей и ее президента.

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"Русские просто должны понять, что это тот случай, когда их бьют не по морде, а по паспорту" , озвучивает всем канадским и американским знакомым свои выводы один мой родной старик-эмигрант, полагая, что только свержение путина способно остановить трагедию. Но мы знаем, что завтра будет двенадцатый день. А послезавтра тринадцатый. И миру будет с чего быть потрясенным, просто глядя на то, что открыто, официально и с полного одобрения своего государства и пока еще при непротивлении народных масс делают российские вооруженные силы в Украине.

"Война в Украине поставила точку в пандемии СOVID-19" – между прочим, не сходившей с первых полос целых два года подряд – так шутят многие, но в моей личной истории всё слилось воедино. 22 февраля Канада отправила меня на десятидневную самоизоляцию, диагностировав наличие covid'а въездным тестированием, поэтому у меня не было возможности выбора 24 февраля.

Бей, замри или беги. Непростой выбор, который сейчас делает каждый украинец

Бей, замри или беги? Пока все, кого я люблю и почти все, кого я в принципе знаю, делали для себя этот страшный выбор, я мог только говорить с ними по телефону и бесконечные дни одиночества круглосуточно читать новости о своей стране на всех языках, которые я знаю, и во всех СМИ, которые я когда-либо открывал. И да, мне показалось, что когда я выйду на улицу, даже заснеженный Монреаль станет совсем другим Монреалем, чем тот, который я неплохо помню. Что он станет за это время и на этом фоне по-настоящему нашим Монреалем – например, из всех окон будут вывешены украинские флаги, волонтеры на улицах будут собирать деньги для украинцев и свой Майдан стоять будет у памятника Жака Картье, требуя от канадского правительства обеспечить закрытое небо. Но всё, что я увидел в Монреале, выйдя на улицу из своего заточения, был украинский флаг, вывешенный на сувенирной лавке, скорее в знак того, что его там можно купить (см.фото), да еще и реклама в газете, которую раздают в метро. На рекламе была изображена женщина, смотрящая в смартфон, где под украинским флагом рыдала другая женщина. И текст на французском предлагал квалифицированные услуги психотерапевтов тем, кто... не может оторваться от плохих новостей. Коммерческую рекламу. Излечим интернет-зависимость за ваши деньги.

В Монреале о событиях в Украине напоминает лишь флаг на сувенирной лавке, вывешенный вероятно потому, что в этой лавке его можно купить

Амстердамский Скипхолл, через который я вчера летел в Польшу, также не был наполнен явными знаками не то чтоб всемирного понимания, но даже и массовой глубокой обеспокоенности. Я не говорю о митингах, которые были, о публикациях в прессе, которые были и продолжаются, об огромной поддержке, которые эти страны оказывали нам и продолжают оказывать. Я говорю о том, что повседневная жизнь там от всех наших новостей не изменилась.

Там нет. Но не в Польше. Увиденный мной сегодня Краков – правда, изменился. Он весь в наших флагах, он в объявлениях о помощи и он про помощь, он весь заполнен волонтерами и полностью поменял свой городской уклад жизни, чтобы помочь нашим перемещенным лицам. Ну вот, например, для понимания, что представляет из себя знаменитый пункт пропуска Краковец, через который сейчас ежедневно идет пешком многотысячный поток людей? Это же автомобильный пункт пропуска.

Краков по-настоящему изменился. Повсюду символика Украины и везде волонтеры, помогающие беженцам

Это просто точка на трассе, к которой невозможно добраться на поезде и к которой не ходят с вокзала автобусы, поэтому там теперь круглосуточно дежурят польские волонтеры, организовав постоянную перевозку прибывающих в Краков или в Пшемышль. Там где уже есть поезда и оттуда, бесплатно для всех украинцев, можно ехать дальше. Они встречают украинцев и в Кракове на вокзале, и дают всю информацию о приюте.

Краковские улицы сегодня переполнены украинцами, наша речь слышна на них чаще польской. Связь работает с перебоями, потому что в роуминге единовременно оказалось такое число людей, что сети не справляются. Наши здесь очень разные. Кто-то привычно паркует огромный джип с украинскими номерами на узком тротуаре, кто-то просто растерянно стоит у вокзала на улице, выйдя из поезда, и не зная, что делать дальше. Кто-то сидит семьей на лавочках в торговом центре, где ввиду воскресенья в католической-то стране не работает ни один магазин. Кто-то бродит как турист, а кто-то не в силах выйти из гостиницы. И у каждого из них есть своя история, как и зачем он здесь оказался.

Краковские улицы сегодня переполнены украинцами, наша речь слышна на них чаще польской.

Я задаю всем одни и те же вопросы, на которые мне важен каждый ответ.

⁃ Как вы узнали о начале войны?

⁃ Насколько неожиданным это было для вас?

⁃ Как случилось, что ваш дом перестал быть безопасным местом?

⁃ Почему вы оказались именно там, где есть сейчас, и чувствуете ли себя в безопасности здесь?

⁃ Вы сомневались в своем решении покинуть дом? Вы чувствуете сейчас, что это решение оказалось правильным или вы смогли бы поступить иначе?

⁃ Вы готовы вернуться? Что должно произойти, чтобы вы приняли для себя такое решение?

⁃ В чем вы больше всего нуждаетесь прямо сейчас (и морально, и материально)?

⁃ Что вы собираетесь делать дальше?

Мы еще не знаем, что принесет нам двенадцатый день. Мы не знаем, сколько дней, мы еще будем считать эти дни. Но мы должны держаться вместе, все украинцы, независимо от того, где мы сейчас, какой выбор между "бей, беги, замри" мы сделали, сколько нас уехало и сколько осталось. Да, у нас есть в мире настоящие друзья и у нас есть искренне сочувствующие, но у них у всех своя жизнь, свои страны и свои проблемы. И никто не сделает за нас нашу работу. Потому что после даже двадцати дней, потрясших мир, его перетрясет на что-то совсем другое.

Просто put in

Мы все должны помнить, что Путин воюет с Украиной уже 8 лет, а единодушное понимание и сочувствие от мира мы получили только сейчас. И при всей мощи, это и хорошо, и плохо. Это хорошо потому, что каждый украинец, где бы он сейчас не находился, знает, что в глазах всего мира – он библейский Давид, стоящий против Голиафа. Так редко бывает, когда вообще в принципе уже никому заграницей не надо объяснять, что именно твоя война по-настоящему справедливая.

Но это плохо потому, что от этой всей невероятной поддержки может вдруг показаться – цивилизованный мир взял тебя на ручки. А это не так. Помогают. Но не победить нам, а себе остановить этого сумасшедшего убийцу-диктатора с ядерной кнопкой под рукой. Нам помогают пережить прямо сейчас свою беду, но... не берут на себя ответственность за наши судьбы.

Поэтому чтобы не быть один на один с этим миром, мы должны быть вместе. Особенно сейчас.

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