Роздайте переселенцям тези

Коли витончена російська пропаганда, оминаючи існуючі та нові заборони, дійде до європейських очей та вух, насамперед ці європейці прийдуть зі своїми питаннями до вас, одного із 7 мільйонів переміщених до Європи українців.

Коли європейські опозиційні політики на всіх найближчих виборах почнуть критикувати владу за підтримку, що надається Україні, їх виборці теж насамперед прийдуть зі своїми питаннями саме до вас.

Докладніше про це – у телеграм-каналі "Переміщені особи (DP)"

І це не будуть питання, що ще Європа може зробити для України чи якого конкретно покарання заслуговує путін та його армія, яка виконує злочинні накази? Це буде мільйон простих питань на кшталт:

Чому б вам самим не припинити війну?

Що ви тут робите, якщо у вас вдома вже не стріляють?

Чому ваш президент не слухає порад нашого?

Доля другого фронту повністю залежить від кожного з 7 мільйонів українців, які на ньому перебувають. Від будь-якої щоденної взаємодії з довкіллям. Не підставити своєю поведінкою Україну, ось завдання-мінімум. Завдання-максимум – дати якнайбільше сильних і правильних відповідей на ці дивні питання, яких у європейців буде все більше.

І це не те завдання, яке здатне вирішувати держава – наша влада з їхньою владою спільну мову давно знайшли. Це зовсім інше завдання, народна дипломатія. Підказки в ній ми можемо давати хіба що самі один одному, зосередившись на пошуку загальних (незручних) питань, що виникають, і відточуючи формулювання найсильніших відповідей. Просто щоб почати, у порядку щоденного експерименту, телеграм-канал DP (Displaced_Person) спробує визначати найкращі відповіді голосуванням.

Але взагалі-то нам час створювати повноцінну екстериторіальну оборону на цьому своєму другому фронті.