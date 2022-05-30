Раздайте переселенцам тезисы

Когда изощренная российская пропаганда, обходя существующие и новые запреты, дойдет до европейских глаз и ушей, первым делом эти европейцы придут со своими вопросами к вам, одному из 7 миллионов перемещенных в Европу украинцев.

Когда европейские оппозиционные политики на всех ближайших выборах начнут критиковать власти за предоставляемую Украине поддержку, их избиратели тоже первым делом придут со своими вопросами именно к вам.

Подробнее об этом – в телеграмм-канале "Перемещенные лица (DP)"

И это не будут вопросы, что еще Европа может сделать для Украины или какого конкретно наказания заслуживает путин и его армия, выполняющая преступные приказы? Это будет миллион простых вопросов типа:

Почему бы вам самим не прекратить войну?

Что вы делаете здесь, если у вас дома уже не стреляют?

Почему ваш президент не слушает советов нашего?

Судьба второго фронта полностью зависит от каждого из 7 миллионов украинцев, на нем находящихся. От любого ежедневного взаимодействия с окружающей средой. Не подставить своим поведением Украину, вот задача-минимум. Задача-максимум – дать как можно больше сильных и правильных ответов на эти странные вопросы, которых у европейцев будет возникать всё больше.

И это не та задача, которую способно решать государство – наши власти с их властями общий язык давно нашли. Это совсем другая задача, народная дипломатия. Подсказки в ней мы можем давать разве что сами друг другу, сосредоточившись на поиске общих возникаемых (неудобных) вопросов и оттачивая формулировки самых сильных ответов. Просто чтобы начать, в порядке ежедневного эксперимента, телеграм-канал DP (Displaced_Person) попробует определять лучшие ответы голосованием.

Но вообще-то нам пора создавать полноценную экстерриториальную оборону на этом своем втором фронте.