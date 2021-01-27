Сліпий прозрів, водень в кожен будинок і півмільйона за життя після смерті. 3 головні новини науки (рос.)

Как обычно, из большого потока главных новостей недели из мира науки я выберу те, которые задели меня за живое.

Искусственная роговица

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В послании от Иоанна в девятой главе описывается чудо – Иисус возвращает зрение слепому. И все почитатели книги книг согласятся с тем, что это действительно чудо! Никто так не может! А вот врачи в Израиле могут.

Некий дедушка, который потерял зрение десять лет назад, реально прозрел после того, как ему имплантировали полностью искусственные роговицы CorNeat KPro в оба глаза. Открыл старик глаза и узрел всех своих родственников. И видеть стал реально лучше, чем до потери зрения.

"Хирургическая процедура была простой, и результат превзошел все наши ожидания. Момент, когда мы сняли повязки, был эмоциональным и значительным моментом. Такие моменты являются выполнением нашего врачебного призвания. Мы гордимся тем, что находимся в авангарде этого захватывающего и значимого проекта, который, несомненно, повлияет на жизни миллионов людей", – прокомментировал операцию директор отделения офтальмологии медицинского центра имени Ицхака Рабина, профессор Ирит Бахар.

В общем, они, конечно, все рады и предвкушают неплохую прибыль. Так как ранее для замены роговицы надо было найти донора. А это, знаете ли, не так легко. А тут – задал нужные параметры в компьютере, специальный 3D-принтер изваял тебе искусственную роговицу и ходи радуйся, пока счёт за операцию не принесли. Нуждающихся миллионы.

Батарея на водороде

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Оторвемся от чуда и глянем в платежки за свет. Да, дорожает. Но есть хорошие новости об энергонезависимости. Вы же стремитесь к ней?

Создана первая в мире домашняя батарея на водороде. Батарея может сохранять в три раза больше энергии, чем крупнейшие коммерческие популярные батареи, она может давать энергии для одного домохозяйства от двух до трех дней на одной зарядке.

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Ее разработкой занимались Австралийская компания LAVO вместе с Университетом Нового Южного Уэльса. Батарею, размер которой напоминает большой домашний холодильник, можно подключить к солнечным панелям. Внутри батареи электролизеры используют эту энергию для конвертации воды в водород и кислород. В результате сам кислород выпускается наружу, а водород хранится в специальных баках внутри блока. Его можно использовать при необходимости.

Миллионные инвестиции в науку

В этом месяце наконец-то понеслись в науку финансовые вливания. Некий бизнесмен из США Робер Бигелоу, видимо, почувствовал, что доигрывает уровень под названием "жизнь на Земле" и озаботился вопросом: а что дальше? В религии, видимо, он ответов не нашел, и потому обратился к ученым всего мира с вопросом: "Есть ли жизнь после смерти"? Тому, кто внятно и аргументированно ответит, Роберт обещает денег. Максимум 500 тысяч долларов.

"Ха-ха", – подумал бы Илон Маск, если бы прочел новость про "инвестиции" Роберта.

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Глава SpaceX анонсировал приз в размере $100 млн за наиболее эффективную технологию отделения диокисида углерода (CO2) от других газов. Об этом он написал у себя в Twitter, пообещав подробности на следующей неделе, но пока ещё ничего не прояснял. Наверное, занят отправкой "Starship".

Кстати, 24 января Миссия SpaceX Transporter-1 успешно доставила на орбиту сразу 143 спутника. Общая масса аппаратов от 30 клиентов SpaceX достигла более 5 тонн. Это крупнейший в истории космонавтики доставка полезного груза в космос. Полезного для нас с вами, надеюсь. Потому что среди мирных спутников там и Пентагон передал свои посылочки.

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