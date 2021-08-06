Енергобезпека визначається не стратегією, а результатами рішень влади

Уряд прийняв Стратегію енергетичної безпеки України до 2025 року. Документ був розроблений профільним міністерством на основі Стратегії національної безпеки і рішень РНБО, що стосуються енергетичної безпеки.

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Рішення Кабміну особливо актуальне у світлі останніх подій навколо Північного потоку-2. Після спільного рішення США та ЄС запустити газопровід, питання нейтралізації виникаючих загроз нацбезпеці стає одним з головних у міжнародному порядку денному України.

Стратегія енергетичної безпеки передбачає три можливих сценарії розвитку української енергетики. Перший – розвиток без змін, згідно з визначеними державою пріоритетами. Другий – розвиток в умовах зростаючого недружнього впливу РФ. Третій – позитивна трансформація галузі в контексті євроатлантичного курсу.

Згідно з документом, Україна планує рухатися за третім сценарієм. Для цього Кабмін визначив такі цілі: доступність енергоресурсів, енергетична, економічна та екологічна ефективність, інтеграція з ЄС і незалежність розвитку енергетичного сектору. Особисто мені не зрозуміло, чому уряд вірить саме в оптимістичний сценарій. Потрібно ретельно готуватися до всіх можливих варіантів – навіть неприємних.

Стратегія також визначила основні загрози, які постають перед українською енергетикою. Всього їх 29, серед яких: кіберзагрози, ризики, пов'язані з РФ, незавершеність інтеграції з системами Євросоюзу, зношеність основних фондів, високий рівень тіньових відносин, недостатньо високий рівень конкуренції в галузі та ін. Не зрозуміло, чому автори документа обійшли стороною таку загрозу, як імпорт електроенергії з Росії. Його слід заборонити на законодавчому рівні, щоб захистити українські енергокомпанії від збитків.

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У сухому залишку ми отримали черговий прийнятий документ стратегічного значення. Стратегія – це добре, але бізнесу потрібні конкретні рішення. Головним питанням залишаються комунальні тарифи. Через популізм влади енергетика опинилася у боргах. Далі буде тільки гірше. Тарифи повинні визначатися ринком в умовах конкуренції, а тим громадянам, які не можуть їх оплачувати, держава повинна допомагати субсидіями. Ще одне важливе питання – модернізація електромереж. Без неї ми не зможемо інтегруватися в енергосистему ЄС.