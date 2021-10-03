Чому Лукашенко – це вже минуле

Пан Лукашенко – щоб не говорити "самопроголошений президент", як він уже відомий в українських медіа – показав себе як вкрай ненадійний партнер. Домовленості з Україною він не дотримувався, хоча клявся у дружбі і підтримці. Ось такий він – Олександр Лукашенко: переговори або телефонний дзвінок, запевнення і розворот на 90 градусів. Слово – дрібниця, що нічого не значить.

В одну з останніх розмов з Володимиром Зеленським Лукашенко божився віддати 33-х богатирів, тобто "вагнерівців", затриманих під Мінськом. Саме віддати нам, Україні, а не повернути в Росію.

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Чи то пам'ять у Лукашенка ослабла настільки, що він забуває усе відразу після розмови, чи то він занадто гнучкий в ухваленні рішень.

Політика багатьох робить гнучкими, скажете ви. Але ж справжній лідер повинен бути послідовним і твердим. Не тільки широким жестом віддаючи накази ОМОНівцям. Не велика це справа – бути жорстким руками спецназу. Бути жорстким і відстояти незалежність своєї країни – це гідно було би захоплення, Олександр Григорович.

Тільки, схоже, для Білорусі вже саме "було БИ". Тому що, схоже, Лукашенко став першим лідером пострадянського простору, який вибрав найлегший шлях з Росією – не протистояти. Причому не тоді, коли відбувався розпад СРСР і країни ще не відчули смак свободи, а через 30 років незалежності. Коли виросли ті покоління, які вимагають нового типу правління. Демократичного. Ціннісного. Сучасного. Без брехні, і тих самих кардинальних розворотів після клятвених обіцянок.

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Багато пострадянських країн постраждали за свою зухвалість – не миритися з імперськими амбіціями Росії. Грузія, Молдова, Україна – найболючіші приклади. Але і інші пострадянські країни намагаються зберігати якийсь рівень незалежності: Азербайджан послідовно нарощував потужності власного газовидобутку, щоб зістрибнути з російської газової голки. Уряд Казахстану жорстко реагує на територіальні претензії, які періодично висловлюють окремі російські політики.

Підписані Мінськом наміри гармонізувати майже всі сфери макроекономічної політики, податкове та митне законодавство, контроль за переміщенням товарів і транспорту – виглядають повною капітуляцією Білорусі.

Можливо, ми побачимо незабаром перше справжнє поглинання Росією іншої пострадянської держави. Віддатися Росії, щоб захиститися від власного народу – ось вибір Олександра Лукашенка, який зображує безстрашність перед камерами власної пресслужби.

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Поведінка Лукашенка виглядає слабовольною і багато в чому відчайдушною. Проте, для нашої країни його дії становлять реальну небезпеку. Незабаром, на місці нейтрального до недавніх пір сусіда на північ від кордону – до якого від Києва трохи більше 300 км – буде перебувати російське васальне князівство, а то і просто черговий суб'єкт Російської Федерації. І, схоже, що домовлятися з Мінськом вже неможливо. Адже відомо, що брехливі обіцянки дратують більше, ніж відверті відмови.