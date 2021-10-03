Блоги
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Газовий скандал з Угорщиною 🚫 Скандальний закон про олігархів
Блоги
Юлія Мендель

Чому Лукашенко – це вже минуле

Юлія Мендель

кандидат філологічних наук, журналіст, прес-секретар президента України в 2019 - 2021

3 жовтня, 19:59
Копіювати лінк
Лінк скопійовано

Пан Лукашенко – щоб не говорити "самопроголошений президент", як він уже відомий в українських медіа – показав себе як вкрай ненадійний партнер. Домовленості з Україною він не дотримувався, хоча клявся у дружбі і підтримці. Ось такий він – Олександр Лукашенко: переговори або телефонний дзвінок, запевнення і розворот на 90 градусів. Слово – дрібниця, що нічого не значить.

В одну з останніх розмов з Володимиром Зеленським Лукашенко божився віддати 33-х богатирів, тобто "вагнерівців", затриманих під Мінськом. Саме віддати нам, Україні, а не повернути в Росію.

Реклама

Чи то пам'ять у Лукашенка ослабла настільки, що він забуває усе відразу після розмови, чи то він занадто гнучкий в ухваленні рішень.

Політика багатьох робить гнучкими, скажете ви. Але ж справжній лідер повинен бути послідовним і твердим. Не тільки широким жестом віддаючи накази ОМОНівцям. Не велика це справа – бути жорстким руками спецназу. Бути жорстким і відстояти незалежність своєї країни – це гідно було би захоплення, Олександр Григорович.

Тільки, схоже, для Білорусі вже саме "було БИ". Тому що, схоже, Лукашенко став першим лідером пострадянського простору, який вибрав найлегший шлях з Росією – не протистояти. Причому не тоді, коли відбувався розпад СРСР і країни ще не відчули смак свободи, а через 30 років незалежності. Коли виросли ті покоління, які вимагають нового типу правління. Демократичного. Ціннісного. Сучасного. Без брехні, і тих самих кардинальних розворотів після клятвених обіцянок.

Реклама

Багато пострадянських країн постраждали за свою зухвалість – не миритися з імперськими амбіціями Росії. Грузія, Молдова, Україна – найболючіші приклади. Але і інші пострадянські країни намагаються зберігати якийсь рівень незалежності: Азербайджан послідовно нарощував потужності власного газовидобутку, щоб зістрибнути з російської газової голки. Уряд Казахстану жорстко реагує на територіальні претензії, які періодично висловлюють окремі російські політики.

Підписані Мінськом наміри гармонізувати майже всі сфери макроекономічної політики, податкове та митне законодавство, контроль за переміщенням товарів і транспорту – виглядають повною капітуляцією Білорусі.

Можливо, ми побачимо незабаром перше справжнє поглинання Росією іншої пострадянської держави. Віддатися Росії, щоб захиститися від власного народу – ось вибір Олександра Лукашенка, який зображує безстрашність перед камерами власної пресслужби.

Реклама

Поведінка Лукашенка виглядає слабовольною і багато в чому відчайдушною. Проте, для нашої країни його дії становлять реальну небезпеку. Незабаром, на місці нейтрального до недавніх пір сусіда на північ від кордону – до якого від Києва трохи більше 300 км – буде перебувати російське васальне князівство, а то і просто черговий суб'єкт Російської Федерації. І, схоже, що домовлятися з Мінськом вже неможливо. Адже відомо, що брехливі обіцянки дратують більше, ніж відверті відмови.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

4 жовтня 1991. На роковини трагедії у Бабиному Яру до України завітав рідний брат президента США

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

64 606

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Опитування
Вакцинація
Станом на 3 жовтня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 771 866
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 190 641
Всього введених доз 12 962 507
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,85
29,58
27,04
17,90
30,98
30,79
29,29
18,19
33,59
30,29
27,29
17,78
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,70
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,68
28,17
17,56
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.61

Російський рубль (₽)

0.36

Євро (€)

30.87

Якою буде погода у жовтні
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Комаровський в темі
Чи є користь в зеленці?
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Бред Пітт для фільму «Вавілон»
Холостячки для Ілона Маска
TOП-5 українських наречених
Тіна Кароль, 36 років
Тіна Кароль, 36 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Злата Огнєвіч, 35 років
Леся Нікітюк, 33 роки
Леся Нікітюк, 33 роки
Анна Різатдінова, 28 років
Анна Різатдінова, 28 років
Дар'я Білодід, 20 років
Дар'я Білодід, 20 років
1/2
Опитування
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри жовтня
Квиток у кіно
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти