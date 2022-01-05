12 років вважали мертвою: у Дніпрі копи випадково знайшли зниклу жінку

У Криму ще 2000 року зникла жінка, її знайшли через 22 роки у Дніпрі, хоча суд уже визнав її мертвою

Поліцейські Дніпра знайшли зниклу жінку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі поліцейські знайшли 57-річну жінку, яку вважали зниклою з 2000 року, а з 2010 – мертвою.

Про це повідомляє "Інформатор", посилаючись на дані поліції.

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Як знайшли жінку?

4 грудня близько 12:00 мешканець Дніпра заявив, що біля школи №111 лежить чоловік без ознак життя, він був безпритульним.

Поліцейські почали збирати дані у свідків та почали спілкуватися з жінкою. Вона заявила, що знає померлого. Копи з'ясували, що жінка-свідок зникла ще 2000 року в Криму. Незважаючи на те, що у 2010 році Бахчисарайський суд визнав її померлою, родичі все ще шукали зниклу.

Ще у 2000 році вона приїхала до міста до чоловіка і вирішила у нього залишитися. Через якийсь час він помер, а його родичі вигнали її з квартири, їй довелося жити на вулиці.

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Жінку вже доставили до поліцейської дільниці, копи намагаються зв'язатися з її родичами.

Що робити, якщо зникла близька людина?