Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Що розгляне РНБО? Що розгляне РНБО? 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Одеси

Одеситка знайшла маму, яку 21 рік вважали зниклою безвісти – відео зустрічі

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
17 вересня, 18:16
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У 2000 році мати сама пішла з дому і працювала на ромів, а коли спробувала втекти – її побили. З тих пір у неї проблеми з пам'яттю, тому жінка не могла сама повернутися додому
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі жінка знайшла свою маму, яку 21 рік вважали зниклою безвісти. Жінка все ці роки не вірила в смерть матері, а тепер нарешті змогла її обійняти.

Зворушливе відео зустрічі опублікував УСІ online.

Реклама

Більше 20 років Тетяна Присяжна провела на вулиці – жебракувала і працювала на ромів. Все через нещасний випадой в 2000 році.

Пішла з дому після скандалу

Покинула будинок Тетяна через сімейну сварку. Її син отримав серйозний опік руки і медики наполягали на ампутації. Однак мати вирішила, що зможе зберегти руку сина і для цього жінка продала все і залишилася без копійки. Руку синові все-таки вдалося врятувати.

Через деякий час у сім'ї трапився скандал, після якого вона і пішла з дому.

"Він (син, – Ред.) поводився некоректно. І в мені цей біль накопичився, і я сказала – так я ж заради тебе залишилася в одних рваних трусах, заради тебе! І я пішла. В нікуди пішла. Від болю, від розпачу, пішла і все", – згадала Тетяна Василівна.

Напад у переході

Реклама

Після втечі з будинку жінка працювала на ромів, щоб мати хоч якісь гроші. Один раз вона втекла, але в переході її побили, а гроші забрали. Після побиття Тетяна втратила пам'ять і вже не змогла повернутися додому.

Останні роки Тетяна Василівна перебувала в притулку для бездомних людей похилого віку. Туди її забрали з вулиці і намагалися відновити її пам'ять.

Щасливий кінець

Кілька днів тому з'ясувалося, що за старою адресою живе одна з дочок Тетяни – Яна. За кілька днів вона зібралася і приїхала, щоб забрати матір.

Реклама

Яна зізналася, що всі ці роки шукала маму і не вірила в її смерть. Після зникнення мами донька почала шукати її – писала заяви в поліцію, дзвонила в лікарні і морги. Але жодної інформації не знайшла. Тепер дочка забере маму додому.

Читайте інші новини по темі:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

17 вересня 1991. Постановою Верховної Ради України міністром соціального забезпечення України призначено Аркадія Єршова…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

27 610

захворіло за тиждень в Україні

+62%

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.67

Євро (€)

31.37

Російський рубль (₽)

0.37

статистика
Курс криптовалюти СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (usd)

Bitcoin Cash (BCH)

627.29

Ethereum Classic (ETC)

57.27

Litecoin (LTC)

181.31

Комаровський в темі
Як зміцнити здоров'я дитини восени
Запитай у лікаря
SHOW MUST GO ON

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Принц Гаррі та Меган Маркл на обкладинці Time
Осінь у великому місті
Головні кінопрем'єри вересня
Хочу в кіно
Ідея для відпустки в Україні
Куди поїхати у подорож на авто
Топ-4 напрямки
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти