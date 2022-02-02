Автомобіль влетів у фуру. У Дніпрі у страшній ДТП загинули двоє осіб (фото)

Рятувальники встановили, що аварія сталася за участю автомобіля Chery Tiggo та вантажівки Renault Magnum

Внаслідок ДТП людей затиснуло між конструкціями пошкодженого автомобіля / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі на перехресті вулиці Василя Сухомлинського та проспекту Слобожанського Індустріального району внаслідок аварії загинули двоє осіб, а ще один отримав травми.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

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Деталі ДТП

Вночі 2 лютого внаслідок ДТП людей затиснуло у конструкціях пошкодженого автомобіля.

Після прибуття рятувальників до місця події встановлено, що сталася аварія за участю автомобіля Chery Tiggo та вантажівки Renault Magnum. Автомобіль на повній швидкості врізався у фуру.

Працівники ДСНС за допомогою буксирувального троса витягли машину з-під причепа вантажівки та деблокували тіла двох осіб.

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Загиблі та постраждалий

Внаслідок події загинули двоє осіб: водій, 1984 року народження, та пасажир (дані встановлюються).

Також у ДТП постраждав пасажир автомобіля Сhery, 1984 року народження. На момент прибуття рятувальників його госпіталізували працівники екстреної медичної допомоги до міської клінічної лікарні №16.

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Реакція поліції

Моторошна аварія сталася після того, як легкове авто виїхало на червоне світло світлофора і зіткнулося з фурою та її причепом. Практично легкове авто з людьми затиснуло під причепом фури. Про це повідомили у прес-службі поліції Дніпропетровської області та рятувальники.

"Загинули водій легкового авто та один із пасажирів", – повідомили нам поліцейські.

Рятувальникам довелося діставати їхні тіла за допомогою спецтехніки. Як ми з'ясували, загиблий водій – мешканець Донецької області, особистість загиблого пасажира встановлюється.

Як уточнюють правоохоронці, хоч як парадоксально, але після ремонту дороги на Слобожанському проспекті резонансні аварії відбуваються частіше.

"Водії розганяються, "втрачаючи голову"", – сказали нам силовики.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж, названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини з перекиданням транспортного засобу.

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