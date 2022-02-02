Автомобиль влетел в фуру. В Днепре в страшном ДТП погибли два человека (фото)

Спасатели установили, что авария произошла с участием автомобиля Chery Tiggo и грузовика Renault Magnum

В результате ДТП людей зажало между конструкций поврежденного автомобиля / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского Индустриального района в результате аварии погибли два человека, а еще один получил травмы.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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Детали ДТП

Ночью 2 февраля в результате ДТП людей зажало в конструкциях поврежденного автомобиля.

По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что произошла авария с участием автомобиля Chery Tiggo и грузовика Renault Magnum. Автомобиль на полной скорости врезался в фуру.

Работники ГСЧС с помощью буксировочного троса вытащили машину из-под прицепа грузовика и деблокировали тела двоих человек.

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Погибшие и пострадавший

В результате происшествия погибли два человека: водитель, 1984 года рождения, и пассажир (данные устанавливаются).

Также в ДТП пострадал пассажир автомобиля Сhery, 1984 года рождения. К моменту прибытия спасателей его госпитализировали работники экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу №16.

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Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновение;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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