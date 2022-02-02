Автомобиль влетел в фуру. В Днепре в страшном ДТП погибли два человека (фото)

В Днепре на перекрестке улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского Индустриального района в результате аварии погибли два человека, а еще один получил травмы.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Детали ДТП
Ночью 2 февраля в результате ДТП людей зажало в конструкциях поврежденного автомобиля.
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По прибытию спасателей к месту происшествия установлено, что произошла авария с участием автомобиля Chery Tiggo и грузовика Renault Magnum. Автомобиль на полной скорости врезался в фуру.
Работники ГСЧС с помощью буксировочного троса вытащили машину из-под прицепа грузовика и деблокировали тела двоих человек.
Погибшие и пострадавший
В результате происшествия погибли два человека: водитель, 1984 года рождения, и пассажир (данные устанавливаются).
Также в ДТП пострадал пассажир автомобиля Сhery, 1984 года рождения. К моменту прибытия спасателей его госпитализировали работники экстренной медицинской помощи в городскую клиническую больницу №16.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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