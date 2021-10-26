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Біль в очах і синці на руках: несамовиті фото з COVID-реанімації Дніпра

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
26 жовтня, 09:46
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Особливе загострення коронавірусу спостерігається в останній місяць. Ситуація вкрай важка
Що відбувається у реанімації Дніпра. Фото: колаж "Сьогодні"
Що відбувається у реанімації Дніпра. Фото: колаж "Сьогодні"

Особливе загострення коронавірусу в Україні, зокрема і в Дніпрі, спостерігається в останній місяць — більша кількість пацієнтів, швидший та непередбачуваний розвиток хвороби.

Що відбувається у COVID-реанімації Дніпра на сьогоднішній день – показало видання "Наше місто".

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Ситуація вкрай важка

За словами завідувача відділення анестезіології та реанімації Станіслава Болтянського, кожна наступна хвиля кардинально відрізняється від попередньої — змінюється клінічна картина, групи ризику.

"Наприклад, раніше ми розуміли, що якщо пацієнт молодий він не в групі ризику. Зараз зовсім інакше", — розповів Болтянський.

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У реанімації — жодного вакцинованого

Спочатку реанімація Лікарні швидкої допомоги була розрахована на 6 ліжок. Однак через велику кількість хворих, кількість пацієнтів може змінюватись. У середньому – від 28 до 30.

З 25 осіб, що перебувають наразі у реанімації, 21 — на штучному вентилюванні легень. З них — жодного вакцинованого.

"Дуже багато стало молодих. Ось зараз лежить жінка 46 років, чоловік 45 років. Родичі приходять, кажуть, що готові все дістати, всім допомогти, але чому ви не вакцинувалися?" – зауважив медик.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19.

Усього інфекцію підтвердили у 2 803 159 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 7340 жителів України (загалом – 64 936). Вилікувати вдалося 2 390 112 інфікованих (9738 – за останню добу).

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