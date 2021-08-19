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Депутата міськради Кривого Рогу викликали на допит – не вірить у самогубство мера

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
19 серпня, 09:15
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До будинку Третяк прийшли десятки правоохоронців – хотіли вручити повістку
Третяк ще в обід 18 серпня запросили на допит у справі загибелі міра, однак вона була зайнята і пообіцяла передзвонити / Фото: колаж "Сьогодні"
Третяк ще в обід 18 серпня запросили на допит у справі загибелі міра, однак вона була зайнята і пообіцяла передзвонити / Фото: колаж "Сьогодні"

Депутат Криворізької міської ради Вікторія Третяк, яка не вірить у самогубство міського голови Костянтина Павлова, заявила, що до її дому прийшли силовики, а її викликали на допит.

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Про це вона написала у Facebook.

"О 21.00 год. приїхала додому з малою дитиною, а весь будинок переполошений. Вибігли мешканці квартир і схвильовано розказували, що їм тарабанили всім у двері приблизно з десяток в поліцейській формі, оточили ввечері двір, питали, де я, чи дійсно тут живу, говорили на підвищених тонах про те, що я в розшуку", – написала депутат.

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За її словами, їй ще в обід зателефонували та запросили на допит, проте вона була зайнята та пообіцяла зателефонувати, коли звільниться. Проте, коли Третяк зателефонувала – їй не відповіли на дзвінок. А коли вона поверталась додому, їй повідомили сусіди про правоохоронців, які прийшли. Та коли вона повернулась – ті вже поїхали.

"Додзвонившись в Управління внутрішніх справ, вже я говорила на підвищених тонах, вияснивши, що так приїжджали мені вручати повістки два органи – прокуратура і УВС. З приводу моїх публічних заяв. І це о 21.00 год! Десять осіб! Що за методи", – пише Третяк.

Що відомо про Костянтина Павлова?

  • Народився у Кривому Розі у 1973 році.
  • Працював в Інституті ринкових відносин, заступником директора на підприємстві "Кривбасконсалтинг" та заступником начальника відділу управління АТ "Південний ГЗК".
  • З 2006 по 2012 рік обіймав посаду першого заступника міського голови, пізніше – народний депутат 7-го та 8-го скликання.
  • У 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".

Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був знайдений мертвим у своєму будинку рано-вранці в неділю. У поліції поки що відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова. Його обов'язки тимчасово виконуватиме секретар міськради Олександр Котляр.

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У поліції назвали три версії смерті Павлова. Правоохоронці розповіли, з якої зброї було застрелено чиновника.

Тим часом експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", що складалася з жителів міста, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів.

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