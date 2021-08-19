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Депутата горсовета Кривого Рога вызвали на допрос – не верит в самоубийство мэра

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
19 августа, 09:15
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К дому Третьяк пришли десятки правоохранителей – хотели вручить повестку
Третяк еще в обед 18 августа пригласили на допрос по делу гибели мера, однако она была занята и пообещала перезвонить / Фото: коллаж "Сегодня"
Третяк еще в обед 18 августа пригласили на допрос по делу гибели мера, однако она была занята и пообещала перезвонить / Фото: коллаж "Сегодня"

Депутат Криворожского городского совета Виктория Третяк, которая не верит в самоубийство городского головы Константин Павлова, заявила, что к ее дому пришли силовики, а ее вызвали на допрос.

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Об этом она написала в Facebook.

"В 21.00 приехала домой с маленьким ребенком, а весь дом испуган. Выбежали жители квартир и взволнованно рассказывали, что им барабанили всем в двери примерно с десяток в полицейской форме, окружили вечером двор, спрашивали, где я, действительно ли здесь живу, говорили на повышенных тонах о том, что я в розыске", – написала депутат.

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По ее словам, ей еще в обед позвонили и пригласили на допрос, однако она была занята и пообещала перезвонить, когда освободится. Однако, когда Третяк позвонила – ей не ответили на звонок. А когда она возвращалась домой, ей сообщили соседи о правоохранителях, что пришли. Но когда она вернулась – те уже уехали.

"Дозвонившись в Управление внутренних дел, уже я говорила на повышенных тонах, выяснив, что так приезжали мне вручать повестки два органа – прокуратура и УВД. По поводу моих публичных заявлений. И это в 21.00! Десять человек! Что за методы", – пишет Третяк.

Что известно о Константине Павлове?

  • Родился в Кривом Роге в 1973 году.
  • Работал в Институте рыночных отношений, заместителем директора на предприятии "Кривбасконсалтинг" и заместителем начальника отдела управления АО "Южный ГОК".
  • С 2006 по 2012 год занимал должность первого заместителя городского головы, позже – народный депутат 7-го и 8-го созыва.
  • В 2020 году на выборах мэра Кривого Рога был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Как сообщали новости "Сегодня", Константин Павлов был найден мертвым в своем доме рано утром в воскресенье. В полиции пока открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". позже появилось видео с камеры наблюдения момента гибели Павлова. Его обязанности временно исполняет секретарь горсовета Александр Котляр.

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В полиции назвали три версии смерти Павлова. Правоохранители рассказали, из какого оружия был застрелен чиновник.

Между тем эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.

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