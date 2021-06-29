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Дніпро накрив град розміром з перепелине яйце (фото, відео)

29 червня 2021 17:31

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Негода вдарила по Дніпру в полудень. Град випав відразу в декількох районах міста і щедро засипав вулиці

У Дніпрі розбушувалася негода. На цей раз місто засипало градом розміром з перепелине яйце. Грозу супроводжували гуркіт грому і блискавки.

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Про це повідомляє "Сьогодні".

Град випав розміром з перепелине яйце. Фото: Х Дніпро

Град випав розміром з перепелине яйце. Фото: Х Дніпро

Очевидці зафіксували великий град на камеру. Фото: Х Дніпро
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Очевидці зафіксували великий град на камеру. Фото: Х Дніпро

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Град тривав близько 15 хвилин. Про постраждалих внаслідок раптової негоди поки інформації немає.

Нагадаємо, що червень в Україні видався і дощовим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей заливали щодня дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонце було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати в липні.

Крім того, нещодавно під Києвом випав град розміром з яйце. У Мережі пишуть, що град був настільки великим, що побив автомобілі.

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