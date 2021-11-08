Дістав пістолет за прохання вдягнути маску: у Дніпрі чоловік погрожував зброєю у супермаркеті

У Дніпрі, де від коронавірусу рятують новонароджену дитину, відвідувач супермаркету дістав пістолет після прохання вдягнути маску
Про це повідомляє Репортер
Деталі інциденту
Інцидент стався 7 листопада у супермаркеті на вулиці М. Лисиченко. Чоловіка попросили одягнути маску, проте той відмовив і дістав пістолет. Охоронці магазину затримали порушника та передали правоохоронцям.
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Дії правоохоронців
У чоловіка вилучили пневматичний пістолет. Як повідомили у поліції, інформацію про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Нині слідчі чекають на запис з камер відеоспостереження, встановлених в магазині.
У Києві жінка без маски погрожувала працівниці аптеки
В одній із аптек Києва жінка почала відкрито погрожувати фармацевту після зауваження щодо відсутності маски. Спочатку відвідувачка назвала співробітницю аптеки неосвіченою, а потім пообіцяла, що "її там більше не буде".
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