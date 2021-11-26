Ще в одній області України школярі повертаються за парти

З 29 листопада у Дніпрі у школах відновлюють очне навчання. До цього з дистанційки вийшла лише частина навчальних закладів.
Про це повідомили у Департаменті гуманітарної політики Дніпра.
Де поновиться очне навчання?
З понеділка, 29 жовтня, повертаються до навчання за партами учні школи №58 та НВК "Вальдорфська школа".
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Так, усі школи Дніпра у повному складі (1 – 11 класи) працюватимуть у звичайному режимі.
Що з коронавірусом у регіоні?
За минулу добу, 25 листопада, на Дніпропетровщині підтвердили 1022 нових випадків COVID-19. За добу померли 78 осіб.
Статистика коронавірусу в Україні
За минулу добу, 25 листопада, в Україні зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 1394, а медпрацівників – 303.
Також за минулу добу:
- госпіталізовані – 3208 осіб;
- летальних наслідків – 608;
- одужали – 24 569 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3400340 осіб;
- одужала – 2 877 021 особа;
- летальних наслідків – 84 149.