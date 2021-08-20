Гопак в небі, фестивалі і нові рекорди. Як пройде День Незалежності в Дніпрі

Святкувати річницю незалежності почнуть ще 21 серпня, проте більшість заходів запланували на 23-24 серпня

Як дніпряни святкуватимуть День Незалежності. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні триває підготовка до масштабного святкування 30-річчя незалежності. У Дніпрі в рамках урочистостей вперше в історії парашутисти станцюють "небесний гопак", пройдуть різні шоу, акції і фестивалі.

21 серпня

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На аеродромі села Травневе в Дніпропетровській області ансамбль "Викрутаси" станцює гопак. До них, але вже в небі приєднаються 14 професійних парашутистів. Вони прямо в стрибку виконають український національний танець, а також вишикуються в фігури у вигляді цифри 30 і серця. Це буде своєрідне визнання в любові Україні. Крім того, з собою у них буде величезний національний прапор. Після виступу парашутистів заплановано димове шоу з літаками.

Також 21 серпня пройде повітряний фестиваль "Вільне небо". В програмі:

фестиваль вуличної їжі;

змагання з пілотажу на реактивних і турбогвинтових літаках;

концерт (Руслана і NAVI).

А на злітно-посадочній площадці "Кам'янка" пройде всеукраїнський фестиваль з повітроплавання "Dnipro Open Sky-2021".

23-24 серпня

23-24 серпня на площі Героїв Майдану пройде шоу "УКРАІНА.DNIPRO.30".

24 серпня відбудеться святкова акція "Я бажаю тобі, Україно ..." в районах міста.

23 і 24 серпня пройде фінал Східного етапу Чемпіонату України з автозвуку та тюнінгу EMMA Ukrain;

23 серпня – встановлення патріотичного авто-рекорду з України (одночасне включення гімну України на автомобілях учасників Чемпіонату).

24 серпня – встановлення рекорду з приготування автентичної страви "Пшінка-затирка" (дана страва претендує на статус нематеріальної спадщини ЮНЕСКО).

24 серпня фестиваль "BE HEALTHY. Здоровий ти – здорове місто" в сквері Прибережний. Символ фестивалю: рекорд України "довгий прапор України з суші по-українськи" – 15 метрів. Більше 5000 суші зможуть продегустувати гості заходу.

Як святкуватимуть в Києві?

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Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

учасників бойових дій на Донбасі;

ветеранів;

добровольців;

медиків;

волонтерів.

У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше ми повідомляли, що військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя Незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.

Крім того, до військового параду підлатали асфальт на Хрещатику.