Україна
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇦 День Незалежності України - 2021 ⚡ Відставка Віталія Кличка 📽 Одеський кінофест ✈ Нові авіарейси з України
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Дніпропетровська

Гопак в небі, фестивалі і нові рекорди. Як пройде День Незалежності в Дніпрі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 серпня, 06:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Святкувати річницю незалежності почнуть ще 21 серпня, проте більшість заходів запланували на 23-24 серпня
Як дніпряни святкуватимуть День Незалежності. Фото: колаж "Сьогодні"
Як дніпряни святкуватимуть День Незалежності. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні триває підготовка до масштабного святкування 30-річчя незалежності. У Дніпрі в рамках урочистостей вперше в історії парашутисти станцюють "небесний гопак", пройдуть різні шоу, акції і фестивалі.

21 серпня

Реклама

На аеродромі села Травневе в Дніпропетровській області ансамбль "Викрутаси" станцює гопак. До них, але вже в небі приєднаються 14 професійних парашутистів. Вони прямо в стрибку виконають український національний танець, а також вишикуються в фігури у вигляді цифри 30 і серця. Це буде своєрідне визнання в любові Україні. Крім того, з собою у них буде величезний національний прапор. Після виступу парашутистів заплановано димове шоу з літаками.

Також 21 серпня пройде повітряний фестиваль "Вільне небо". В програмі:

  • фестиваль вуличної їжі;
  • змагання з пілотажу на реактивних і турбогвинтових літаках;
  • концерт (Руслана і NAVI).

Читайте також:

А на злітно-посадочній площадці "Кам'янка" пройде всеукраїнський фестиваль з повітроплавання "Dnipro Open Sky-2021".

23-24 серпня

  • 23-24 серпня на площі Героїв Майдану пройде шоу "УКРАІНА.DNIPRO.30".
  • 24 серпня відбудеться святкова акція "Я бажаю тобі, Україно ..." в районах міста.
  • 23 і 24 серпня пройде фінал Східного етапу Чемпіонату України з автозвуку та тюнінгу EMMA Ukrain;
  • 23 серпня – встановлення патріотичного авто-рекорду з України (одночасне включення гімну України на автомобілях учасників Чемпіонату).
  • 24 серпня – встановлення рекорду з приготування автентичної страви "Пшінка-затирка" (дана страва претендує на статус нематеріальної спадщини ЮНЕСКО).
  • 24 серпня фестиваль "BE HEALTHY. Здоровий ти – здорове місто" в сквері Прибережний. Символ фестивалю: рекорд України "довгий прапор України з суші по-українськи" – 15 метрів. Більше 5000 суші зможуть продегустувати гості заходу.

Як святкуватимуть в Києві?

Реклама

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

  • учасників бойових дій на Донбасі;
  • ветеранів;
  • добровольців;
  • медиків;
  • волонтерів.

У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше ми повідомляли, що військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя Незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.

Крім того, до військового параду підлатали асфальт на Хрещатику.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Історії про спорт
Більше історій
Ігри розуму
Більше розумного азарту
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 серпня 1991. У Москві заколот ДКНС (ГКЧП). Кравчук закликає українців до спокою і витримки...

Зануритись у той день
Опитування
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
1 560 випадків за добу
Докладніше
Влада
Візит президенту України до США
дній
годин
хвилин
секунд
залишилося до зустрічу Зеленського та Байдена
Докладніше
Опитування
Комаровський в темі
Як вентиляція повітря будинку захистить від COVID-19
Запитай у лікаря
Оксамитовий сезон
Куди поїхати на море восени
Хочу на море!
АКТУАЛОЧКА
Збираєшся на пікнік?
Де краще купувати продукти
Хочу дізнатись
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
5 сезон "Корони". Нові Чарльз та Діана
Спецпроект
Календар лайфхаків на літо
Серпень
Лайфхаки за календарем
Ігри сильних духом!
24 серпня - 5 вересня
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Для батьків
Аптечка малюка у відпустці і дома
Зібрати
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти