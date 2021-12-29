Грів своїм тілом. Під Дніпром 10-річний хлопчик врятував батька у лісі (фото)

Чоловіка з дитиною госпіталізували до лікарні

На Дніпропетровщині хлопчик врятував свого батька. Фото: колаж "Сьогодні"

У Павлограді Дніпропетровської області чоловік з 10-річним сином загубилися у лісі. У підсумку хлопчику навіть довелося рятувати тата. Чоловікові стало зле – він був у непритомному стані і не міг самостійно пересуватися.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України у Дніпропетровській області.

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Деталі

28 грудня ввечері до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що її чоловік та 10-річний син ще вдень пішли до лісу та не повернулися.

Потім маленький Артем зателефонував матері і повідомив, що батькові стало зле, і вони загубилися в лісі. Також хлопчик розповів, що десь поруч він бачив підвісний місток.

Близько години ночі правоохоронці та кінолог із собакою побачили зниклих. Щоб врятувати батька, маленький Артем ліг на нього і намагався зігріти теплом свого тіла.

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Поліцейські одразу викликали швидку та надали чоловікові медичну допомогу. Маленькому хлопчику одягли теплу куртку та намагалися зігріти та заспокоїти. Їх обох госпіталізували до лікарні.

29 грудня поліцейські відвідали маленького Артема у лікарні та дізналися, що здоров'ю хлопчика нічого не загрожує. Незабаром його випишуть.

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Хлопчик врятував свого батька. Фото: ГУНП України

Під Києвом поліція врятувала бабусю

У Вишгороді Київської області поліцейські врятували бабусю, яка понад півтори доби пролежала на підлозі. Жінка похилого віку була без води та їжі.

18 грудня до поліції надійшов виклик від чоловіка, що його бабуся не виходить на зв'язок, а його ключі від квартири не підходять. На місце оперативно прибули патрульні.

Зрештою правоохоронці відчинили вікно та потрапили до квартири. Там вони побачили бабусю, що лежала на підлозі. За попередніми даними, 74-річна жінка пролежала на підлозі без води та їжі півтора дні. Останнім часом бабуся мала проблеми з тиском. Жінці стало зле, і вона не могла самостійно піднятися, а на допомогу ніхто не прийшов, бо вона живе сама. Підняти трубку від схвильованих рідних, які проживають у Києві, бабуся не мала змоги. На місце також прибули медики. Наразі бабуся почувається краще, а рідні пообіцяли більше не залишати її без нагляду.

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