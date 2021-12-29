Грел своим телом. Под Днепром 10-летний мальчик спас отца в лесу (фото)

Мужчину с ребенком госпитализировали в больницу

В Днепропетровской области мальчик спас своего отца. Фото: коллаж "Сегодня"

В Павлограде Днепропетровской области мужчина с 10-летним сыном потерялись в лесу. В результате мальчику даже пришлось спасать папу. Мужчине стало плохо – он находился в бессознательном состоянии и не мог самостоятельно передвигаться.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в Днепропетровской области.

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28 декабря вечером в полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее муж и 10-летний сын еще днем ушли в лес и не вернулись.

Затем маленький Артем позвонил по телефону матери и сообщил, что отцу стало плохо и они потерялись в лесу. Также мальчик рассказал, что где-то рядом он видел подвесной мостик.

Около часа ночи правоохранители и кинолог с собакой увидели пропавших. Чтобы спасти отца, маленький Артем лег на него и пытался согреть теплом собственного тела.

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Полицейские сразу вызвали "скорую" и оказали мужчине медицинскую помощь. Маленькому мальчику надели теплую куртку и пытались согреть и успокоить. Их обоих госпитализировали в больницу.

29 декабря полицейские посетили маленького Артема в больнице и узнали, что здоровью мальчика ничего не угрожает. Вскоре его выпишут.

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Мальчик спас своего отца. Фото: ГУНП Украины

Под Киевом полиция спасла бабушку

В Вышгороде Киевской области полицейские спасли бабушку, которая более полутора суток пролежала на полу. Пожилая женщина была без воды и еды.

18 декабря в полицию поступил вызов от мужчины, что его бабушка не выходит на связь, а его ключи от квартиры не подходят. На место оперативно прибыли патрульные.

В результате правоохранители открыли окно и попали в квартиру. Там они увидели лежавшую на полу бабушку. По предварительным данным, 74-летняя женщина пролежала на полу без воды и еды полтора дня. В последнее время у бабушки были проблемы с давлением. Женщине стало плохо, и она не могла самостоятельно подняться, а на помощь никто не пришел, поскольку она живет сама. Поднять трубку от взволнованных родных, проживающих в Киеве, бабушка не имела возможности. На место также прибыли медики. Сейчас бабушка чувствует себя лучше, а родные пообещали больше не оставлять ее без присмотра.

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