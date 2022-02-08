Хотіли дістати авто з бруду. У Дніпрі в масштабній ДТП постраждали п'ятеро людей (відео)

На місці аварії працювала поліція, а всіх постраждалих госпіталізували до лікарні

У Дніпрі зіткнулися Toyota, Renault та Lexus

На Криворізькому шосе у Дніпрі сталася ДТП за участю трьох автомобілів. Унаслідок аварії постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

Реклама

Пізно ввечері водій Lexus, що рухався у бік Кривого Рогу, вирішив розвернутися в недозволеному місці й застряг у бруді. Допомогти йому хотів водій Renault, який їхав у зворотному напрямку. Автомобілі поставили носами один до одного, але рушити не встигли: Renault протаранив ще один автомобіль.

Водія третьої машини затиснуло в салоні, рятувальникам довелося вирізати його. Чоловіка з переломом тазу забрали до лікарні, а у його пасажирки – розтин чола. Потрібна була допомога медиків і водієві Lexus – у нього зламана ключиця, а у його пасажира – травма ніг.

Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні імені Мечнікова. На місці працювала поліція.

Реклама

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Читайте також: