Хотели достать авто из грязи. В Днепре в масштабном ДТП пострадали пять человек (видео)

На Криворожском шоссе в Днепре произошла ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадали пять человек.
Об этом сообщается в выпуске Сегодня.
Поздним вечером водитель Lexus, двигавшийся в сторону Кривого Рога, решил развернуться в неположенном месте и застрял в грязи. Помочь ему хотел водитель Renault, ехавший в обратном направлении. Автомобили поставили носами друг к другу, но двинуться не успели: Renault протаранил еще один автомобиль.
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Водителя третьей машины зажало в салоне, спасателям пришлось вырезать его. Мужчину с переломом таза забрали в больницу, а у его пассажирки – рассечение лба. Потребовалась помощь медиков и водителю Lexus – у него сломана ключица, а у его пассажира – травма ног.
Всех пострадавших госпитализировали в больницу имени Мечникова. На месте работала полиция.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновение;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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