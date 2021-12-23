І так зійде: у Дніпрі маршрутник шокував "сліпою" їздою (відео)

У Дніпрі водій 21 маршрутки керував транспортом зі зледенілим та повністю засипаним снігом лобовим склом.
Відповідний ролик опублікували у Telegram-каналі "Ху***й Дніпро".
Знайшов вихід
На відео можна побачити, як маршрутник їде за кермом транспорту із заліпленим снігом і зледенілим лобовим склом. Водночас зі свого боку чоловік розчистив маленький круг, у який заглядав та продовжував рух.
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"Капітан сліпий, корабель йде по приладам. Водії маршруток безстрашні та безсмертні. 21 маршрутка", – пишуть у Мережі.
Реакція людей
Жителі Дніпра бурхливо та з подивом відреагували на вчинок водія:
- "У салоні, напевно, дубар"
- "Водій раніше керував БТРом, там ще менша видимість"
- "Безсмертний... Так ще й людей з собою тягне... Зараз на дорогах не ти – так тебе вдарять"
У Києві маршруткою керував "Юлій Цезар"
У Києві водія маршрутки №721 помітили за дивною справою. Так, чоловік прямо за кермом під час руху грав на телефоні.
На опублікованому відео можна побачити, як водій 721-ї маршрутки їде за кермом та одночасно двома руками грає у гру на телефоні.
"У цьому випадку ситуація унікальна – водій маршрутки №721 за кермом не просто клацає телефон, дзвонить або дивиться відео – цей унікум грає в гру", – сказано у джерелі.
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