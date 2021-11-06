Конфлікт через карантин. У Луцьку копи скрутили водія автобуса під крики юрби (відео)

Люди намагалися заступитися за водія, але очевидно, що це не допомогло

На вулиці Ковельській у Луцьку патрульні затримали водія автобуса. Причиною цього став конфлікт із патрульними через перевірку дотримання карантинних вимог. Водія згодом госпіталізувала "швидка", підозрювали перелом руки.

Про це повідомляють Вартові Еспресо.

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Очевидці зняли на відео, як під крики розлютованого натовпу поліція дістає через кермо водія маршрутки сполученням "Луцьк – с. Окорськ" і садить у патрульне авто.

Очевидно, люди намагалися заступитися за водія. Декілька очевидців знімали те, що відбувається, на телефон.

Усунення невакцинованих працівників в Україні

В. о. голови Державної служби України з питань праці Ігор Дегнера розповів, що керівник підприємства має поінформувати працівників про правові наслідки у разі ухилення чи відмови від щеплення.

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Йдеться про усунення від роботи без збереження заробітної плати до усунення причин, які зумовили усунення, – тобто отримання щеплення.

Дегнера пояснив, що керівник підприємства має скласти відповідний акт, якщо працівник ухиляється чи відмовляється від щеплення.

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