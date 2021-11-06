Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шева - в Дженоа! 💉 Депутати - антивакцинатори Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🎡 Перестановки у Кабміні
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Конфлікт через карантин. У Луцьку копи скрутили водія автобуса під крики юрби (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 листопада, 21:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Люди намагалися заступитися за водія, але очевидно, що це не допомогло

На вулиці Ковельській у Луцьку патрульні затримали водія автобуса. Причиною цього став конфлікт із патрульними через перевірку дотримання карантинних вимог. Водія згодом госпіталізувала "швидка", підозрювали перелом руки.

Про це повідомляють Вартові Еспресо.

Реклама

Очевидці зняли на відео, як під крики розлютованого натовпу поліція дістає через кермо водія маршрутки сполученням "Луцьк – с. Окорськ" і садить у патрульне авто.

Очевидно, люди намагалися заступитися за водія. Декілька очевидців знімали те, що відбувається, на телефон.

Усунення невакцинованих працівників в Україні

В. о. голови Державної служби України з питань праці Ігор Дегнера розповів, що керівник підприємства має поінформувати працівників про правові наслідки у разі ухилення чи відмови від щеплення.

Реклама

Йдеться про усунення від роботи без збереження заробітної плати до усунення причин, які зумовили усунення, – тобто отримання щеплення.

Дегнера пояснив, що керівник підприємства має скласти відповідний акт, якщо працівник ухиляється чи відмовляється від щеплення.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

6 листопада 1991. Верховна Рада України затвердила Марчука головою Служби безпеки України…

Зануритись у той день
Stop Fake
Вакцинація не підвищує імунітет від COVID-19?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

153 142

захворіло за тиждень в Україні

-2%

Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
14
35:7
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Ворскла
14
23:11
28
4
Зоря
13
30:16
26
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
13
9:20
10
14
Інгулець
12
9:22
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Субота, 6 листопада
0:2
Дивись на: Про матч
1:2
Дивись на:
4:3
Дивись на:
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Вакцинація
Станом на 5 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 858 507
Люди, які отримали мінімум одну дозу
11 269 339
Всього введених доз 19 127 846
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
ТОП-матчі

Колос

Завтра

17:00

Шахтар

11.5

5.60

1.27
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,30
18,60
33,18
32,88
31,69
18,85
34,18
31,75
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
18,97
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.19

Російський рубль (₽)

0.3671

Євро (€)

30.28

Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Якою буде погода у листопаді
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Комаровський в темі
Що варто знати про про школярів на карантині
Запитай у лікаря
Цінова політика
А що з цінами у листопаді?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Follow за ЗІРКИ
На кого підписатись
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Монатік @monatik_official | 2.5 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тіна Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Вінник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Скільки потрібно випити води?
Розрахувати
Кількість рідини:
Відверто для Vogue
Lady GAGA в британському журналі
Більше фоток зірки
Осіннє чтиво
Обираємо книгу під настрій
Буду читати
Сольник зірки
MARUV
13 листопада / 20:00
Головні концерти листопада
Опитування
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти