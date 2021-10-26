Тримаються за руки в надії повернутися додому: у Дніпрі від COVID-19 рятують подружжя-переселенців

У Дніпрі в лікарні Мечникова рятують подружжя з коронавірусом, яке приїхало із Донецької області. Жінка перебуває у терапії, а чоловік – у реанімації під киснем.
Про це повідомив головний лікар Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook.
Обидва захворіли на коронавірус і у них почалися ускладнення
Як розповів Риженко, подружжя приїхало на лікування до лікарні Мечникова з Донецької області. Вони захворіли на COVID-19 і у них почалися ускладнення.
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За словами лікаря, подружжя не прищепилося від COVID-19, оскільки довго сумнівалося.
"Михайло з величезною задишкою та слабкістю увійшов до приймального відділення лікарні. Пневмонія, багато ускладнень. Усе життя займався спортом. Сьогодні – у реанімації. Без кисню не може", – наголосив лікар.
Дружина тримає коханого за руку
Риженко повідомив, що необхідними ліками подружжя забезпечили друзі з Європи. У дружини Михайла стан трохи кращий. Вона перебуває у терапії та ходить до чоловіка в реанімацію.
"Тримаючи руку, каже: поки ми живі — є кохання, надія і майбутнє. Вдома чекають рідні", — розповів лікар.
Ситуація з коронавірусом в Україні
Минулої доби, 25 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19.
Усього інфекцію підтвердили у 2 803 159 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 734 жителі України (загалом – 64 936). Вилікувати вдалося 2 390 112 інфікованих (9738 – за останню добу).
Рекорд смертності від COVID-19
Минулої доби, 25 жовтня, в Україні виявили 19 120 нових випадків коронавірусу, це на 4486 осіб більше, ніж за добу до цього. Померла рекордна кількість інфікованих – 734.
Найбільше нових інфікованих коронавірусом зареєстрували у Дніпропетровській (1760), Одеській (1605), Запорізькій (1335), Харківській (1255) та Херсонській (1222) областях. У Києві – 1135 нових хворих на COVID-19.
По всій країні зробили 129 063 тести на коронавірус (68 569): методом ПЛР – 61 027 (34 540), ІФА – 18 233 (6487), експрес-тестів на антиген – 49 803 (27 542).
Зазначимо, що за весь час епідемії померло 64 936 інфікованих.