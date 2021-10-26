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Під Львовом "важкий" підліток уже 12 днів у реанімації після COVID-19

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
26 жовтня, 15:57
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Підлітка госпіталізували та виявили у нього мультисистемний запальний синдром
В Україні реанімації поповнюються пацієнтами з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні реанімації поповнюються пацієнтами з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

У Золочівському районі Львівської області 16-річний хлопець після перенесеного коронавірусу потрапив до реанімації. Він перебуває там 12 днів. Також у нього виявили рідкісне захворювання.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

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У підлітка рідкісне захворювання

Підлітка госпіталізували та виявили у нього мультисистемний запальний синдром, поліорганну недостатність. Це важке рідкісне захворювання, яке розвивається внаслідок перенесеного COVID-19 і вражає багато органів.

Як кажуть лікарі, у підлітка була тяжка серцево-судинна недостатність. За їхніми словами, це найважчий їхній пацієнт за весь період пандемії.

Хлопця госпіталізували у тяжкому стані

Підлітка госпіталізували з дуже високим пульсом – 190 та критично низьким тиском 60 на 20.

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У нього були тяжкі печінкова, ниркова недостатність, тяжка дихальна недостатність – респіраторний дистрес синдром, тому хлопець знаходився на апараті штучного дихання.

Також у підлітка були проблеми з функцією згортання крові, критично низький рівень тромбоцитів, що могло спровокувати важку кровотечу. Хлопець був непритомний, у комі, і довгий час мав температуру 39-40 градусів.

Шанси на одужання були маленькі

За словами лікарів, шанси на одужання були малі.

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"Таких тяжких пацієнтів із мультисистемним запальним синдромом за весь час пандемії у лікарні не було", – зазначив лікар Роман Собко.

Був у тяжкому стані 12 днів

Хлопець провів у реанімації 12 днів у тяжкому стані. Лікарі не давали жодних прогнозів.

І лише у вівторок, 26 жовтня, стан підлітка покращав. Незабаром його переведуть на лікування до іншого відділення.

Що таке мультисистемний запальний синдром?

Це захворювання почали виявляти після появи коронавірусу і він отримав назву – педіатричний мультисистемний запальний синдром. Його асоціюють із COVID-19. Він має ознаки синдрому токсичного шоку.

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