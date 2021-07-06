Зґвалтування та вбивство хлопчика в Дніпрі. Мати вважає, що копи приховують причетність підлітків

Жінка каже, що копи, які знайшли тіло, зачистили місце злочину і витерли кров, а потім заявили, що побиття не було

У Дніпрі мати 11-річного Родіона Волкова, якого минулого року зґвалтували і вбили, вважає, що до смерті його сина причетна група підлітків – троє хлопців і одна дівчина. За її словами, під час слідства було багато нестикувань.

Про це мати Анастасія Свиридова розповіла 49000.com.ua.

Як усе було

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У Самарському районі Дніпра 16 травня 2020 року 11-річного Родіона вбили на території покинутої психіатричної лікарні.

Поліцейські з'ясували, що підозрюваний – 59-річний чоловік. Він зізнався, що цукерками заманив дитину в покинутий будинок, зґвалтував і задушив, а потім ще раз зґвалтував.

Хлопчик йде по вулиці з підозрюваним. Фото: 49000.com.ua

Мати каже, що її сина жорстоко побили

Анастасія Свиридова заявила, що під час слідства у поліції було багато нестикувань. Зокрема:

її сина неможливо було заманити цукерками – дитина мала все, що захоче;

напередодні хлопець посварився з підлітком, але правоохоронці не звернули на це увагу. За її словами, це могла бути помста;

на тілі дитини не було живого місця, а в морзі навіть не змогли накласти грим. Однак слідчий каже, що побоїв не було. Коли мати показала фото сина з вибитими зубами, поліцейський сказав, що це сліди запеченої крові;

відео з камер патрульних і фотографії співробітників райвідділу відрізняються. У патрульних на відео дитина чиста і без крові, на фото поліцейських у нього всюди кров;

зникли речові докази. Ніхто не хотів перевіряти сліди крові на матраці, його просто перевернули на другу сторону.

"Так, мужик винен, але дитину побили підлітки. У Родіона напередодні з одним з підлітків стався конфлікт. Про це вся дітвора знає. Правоохоронні органи це не взяли навіть до уваги, коли я сказала про це. Він з одним із цих хлопців побився. Незважаючи на те що він молодший, він зміг дати відсіч, це могла бути помста", – сказала Анастасія.

Родіон у школі. Фото: 49000.com.ua

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Матір не пустили в суд на розгляд справи. Вона вважає, що поліція спочатку знайшла тіло дитини, а тільки через 20 хвилин туди приїхали інші копи.

"Значить, вони все зачистили, усе там зробили, як треба, щоб приховати присутність підлітків. Потім приїхали патрульні, тому на їхніх камерах дитина вже чиста і не в крові", – каже мама Родіона.

На суді підозрюваний заявив, що там було ще чотири людини. Він сказав, що йому вже підклали тіло і що його самого напоїли. Отямився вже, коли патрульні зайшли.

Нагадаємо, 11-річний Родіон Волков захоплювався спортом і був гравцем дитячої футбольної школи "Енергія". Родіона згадують як талановитого спортсмена.