"Як ти дивитимешся нам очі?" Дніпрянин звернувся до брата-чиновника Міноборони Білорусі

Сім'я з Дніпра записала звернення до свого родича, помічника міністра оборони Білорусі Олега Воїнова, який народився та виріс в Україні. Брат Воїнова Гліб попросив його вплинути на рішення Білорусі воювати на боці РФ проти України і зробити так, щоб його рідним не було соромно за нього.
Звернення опублікували в Telegram-каналі Київ Оперативний.
Брат Воїнова розповів, що у Дніпрі зараз живе його мати.
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"Як ти дивитимешся нам у вічі? Ми тобою пишалися, ми не хочемо, щоб нам було соромно, що наші родичі живуть у Білорусі", – сказав він.
Гліб Воїнов запитав у брата про те, як чиновники в Білорусі можуть допустити кровопролиття в Україні.
"У тебе теж є діти, як ви можете це допустити? Ви можете вплинути. Тут тече кров наших дітей, їх убивають, а ви вдаєте, що цього не знаєте?" – додав мешканець Дніпра.
Він наголосив, що українці воюватимуть проти чужих людей на нашій землі. Проте сам Олег таким не є, оскільки народився в Україні.
"Ми всі боротимемося, і чоловіки, і жінки, і діти проти чужинців на нашій землі. Але ж ти не чужий, вплинь на це, ти можеш!" – йдеться у зверненні українця.
Коротко про ситуацію
- 24 лютого Білорусь приєдналася до російського вторгнення до України. Країна пустила на свою територію російські війська та дозволила атакувати Україну з цих позицій.
- 27 лютого Росія перекинула до кордону України додаткову авіацію в Білорусі, перегрупувала сили та продовжила наступ на Київ.
- Путіну дозволили розмістити у Білорусі ядерну зброю. Для цього в країні провели референдум щодо поправок до Конституції Республіки – "за" проголосували 65,16% громадян. Наразі Білорусь фактично анулює статус без'ядерної держави.