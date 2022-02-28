"Як ти дивитимешся нам очі?" Дніпрянин звернувся до брата-чиновника Міноборони Білорусі

Сім'я з Дніпра присоромила свого родича Олега Воїнова, який зараз працює помічником голови Міноборони Білорусі, за допомогу РФ у війні проти України

Сім'я білоруського чиновника з України записала звернення / Фото: Колаж: Сьогодні

Сім'я з Дніпра записала звернення до свого родича, помічника міністра оборони Білорусі Олега Воїнова, який народився та виріс в Україні. Брат Воїнова Гліб попросив його вплинути на рішення Білорусі воювати на боці РФ проти України і зробити так, щоб його рідним не було соромно за нього.

Звернення опублікували в Telegram-каналі Київ Оперативний.

Реклама

Брат Воїнова розповів, що у Дніпрі зараз живе його мати.

"Як ти дивитимешся нам у вічі? Ми тобою пишалися, ми не хочемо, щоб нам було соромно, що наші родичі живуть у Білорусі", – сказав він.

Реклама

Гліб Воїнов запитав у брата про те, як чиновники в Білорусі можуть допустити кровопролиття в Україні.

"У тебе теж є діти, як ви можете це допустити? Ви можете вплинути. Тут тече кров наших дітей, їх убивають, а ви вдаєте, що цього не знаєте?" – додав мешканець Дніпра.

Він наголосив, що українці воюватимуть проти чужих людей на нашій землі. Проте сам Олег таким не є, оскільки народився в Україні.

Реклама

"Ми всі боротимемося, і чоловіки, і жінки, і діти проти чужинців на нашій землі. Але ж ти не чужий, вплинь на це, ти можеш!" – йдеться у зверненні українця.

Коротко про ситуацію