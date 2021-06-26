Коп схопив за шию і затриманий впав на коліна: в Дніпропетровській області проводять розслідування (відео)

Потерпілий хлопець був затриманий після крадіжки мобільника – на нього вказали свідки

Поліцейські, які приїхали на виклик. Фото: колаж "Сьогодні"

Стали відомі подробиці інциденту за участю поліції в Дніпропетровській області. На відео видно, як один з поліцейських стискає шию затриманого, після чого останній падає на коліна.

"Зараз розпочато і проводиться службове розслідування", – повідомила нам речник поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська.

Реклама

За даними поліції, хлопець був затриманий після того, як на нього вказали як на того, хто вкрав мобільний телефон.

Читайте також: Не поділили дорогу – на Херсонщині поліцейський підстрелив атовця

Раніше ми писали, що в Кривому Розі поліцейський до смерті побив затриманого. У серпні 2018 року правоохоронець затримав чоловіка через конфлікт на місцевому ринку. Однак замість того, щоб доставити його в райвідділ поліції, вивіз на околицю міста в лісосмугу. Там він сильно побив затриманого.

Реклама

Також нагадаємо, в Хмельницькій області 25-річний чоловік помер під час затримання поліцейськими.