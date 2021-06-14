Не поділили дорогу – на Херсонщині поліцейський підстрелив атовця

Конфлікт на дорозі закінчився стріляниною, тепер поліцейському світить рік виправних робіт

Інспектор поліції, ледь не спровокував ДТП, а атовець разом із побратимом наздогнали порушника і намагалися з'ясувати стосунки. Конфлікт на дорозі Херсонської області дійшов до стрілянини.

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Про це розповідає кореспондент "Сьогодні" Анжела Слободян.

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Поліцейський, що був за кермом легковика, порушив правила дорожнього руху та ледь не спровокував ДТП. Відеореєстратор зафіксував, як коп не зупинився і продовжив рух. Та його наздоганяє авто і перекриває шлях. Ми розшукали водія. Ним виявився колишній атовець Сергій.

"Я йому сигналив фарами, він самостійно зупинився. Я проїхав вперед нього – відстань між машинами була метрів 5 попереду. Підійшов до нього, він сидів в машині, у нас почалася словесна перепалка. Я почав їм пояснювати, хто він і що він, що так ніхто не їздить", – розповідає Сергій.

У відповідь на повчання Сергія – поліцейський дістав пістолет. Два постріли – і двоє поранених.

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У салоні, крім Сергія, було двоє його товаришів по службі і троє дітей. Наймолодшому лише два роки, старшому – 16. Діти перелякалися, коли почули постріли.

Сергій і його побратим отримали по кулі в ногу. Пістолет був травматичним, тож поранення не страшне. Та Сергій зізнається: не думав, що зазнає поранення у тилу, коли 4 роки служив на Донбасі.

Нині поліцейський, який завершив суперечку на дорозі пострілами, дає свідчення.

"Інспектор одного з управлінь Нацполіції в Дніпропетровській області. Попередня кваліфікація правопорушення: умисне легке тілесне ушкодження", – коментує спікер ДБР Ольга Чиканова.

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Найбільше, що загрожує поліцейському – рік виправних робіт. Ця стаття також передбачає штраф або 200 годин громадських робіт. Колишній атовець, підстрелений копом за суперечку на дорозі, домагатиметься максимального покарання для правоохоронця. І каже, що не шкодує про свій вчинок.