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Квартири для військових закупили вдвічі дорожче ринкової ціни: Україна втратила понад 30 млн

5 квітня, 23:43

Юлія Безпечна , Оксана Зінковська

Військовослужбовці вже заселилися в "дороге" житло

У місті Кам'янське Дніпропетровської області посадовці Збройних сил придбали 90 квартир для військових вдвічі дорожче ринкової ціни, чим завдали збитків державі на понад 30 млн гривень.

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Про це повідомили новини "Сьогодні".

Одна квартира у Кам’янському через зловживання обійшлася Міноборони в 31 тисячу доларів (880 тис. грн), тоді як насправді таке помешкання у цьому місті коштує значно дешевше.

Зараз одного з фігурантів підозрюють у заволодінні чужим майном через зловживання службовим становищем, що враховуючи збитки, завдані державі, є особливо тяжким злочином.

"Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років. Також передбачені додаткові покарання. Передбачається накладення арешту на все майно для погашення завданих збитків", – розповів Євген Мацегора, прокурор відділу Офісу генпрокурора України.

З цого слів, на сьогодні ці квартири вже передані військовослужбовцям і вони вже заселилися в них.

Відео: Сьогодні
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Нагадаємо, Головне управління внутрішньої безпеки СБ України затримало працівника прокуратури і співробітника Служби, які фальсифікували кримінальне провадження і вимагали 100 тис. доларів.

Ми також повідомляли, що в Запоріжжі при отриманні хабара у вісім тисяч доларів було затримано колишнього керівника відділу однієї з місцевих прокуратур Запорізької облпрокуратури.

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корупція квартири Міноборони військові Дніпропетровська область Кам'янське
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