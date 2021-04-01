Медсестри непритомніють від перегріву: реанімація у Дніпрі втричі перевантажена COVID-хворими (фото)

У Дніпрі реанімація для пацієнтів з коронавірусом у лікарні Мечникова перевантажена втричі. У палатах лежать разом і жінки, і чоловіки.
Про це повідомив директор обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко в Facebook.
Він розповів, що написав пост зі свіжими емоціями, за 15 хвилин після чергового обходу хворих.
"Присутність жінок і чоловіків в одному залі нікого не турбує. Лікарі і сестри залишають мокрі сліди від поту. За зміну вони втрачають літри рідини. Молоді дівчата медсестри непритомніють від перегріву. Добу треба вистояти", – написав лікар.
Також Риженко розповів про двох пацієнтів, які лежать у реанімації. Один з них – чоловік з Кривого Рогу зі 100% ураженням легень. Удома у нього дружина і семимісячна дитина.
Друга – жінка, якій провели кесарів розтин.
"Легені вражені більше ніж на 90%. Вкрай важка. Вона в медикаментозному сні, готують до гострого діалізу. Нирки не фільтрують сечу. Народжена здорова дитина може залишитися сиротою", – зазначив він.
Також медик написав, що шкода, що цього всього не бачать інші, "хто на дивані пише нісенітницю".
"Усі медпрацівники, які рятують від COVID-пневмоній, – жертовники. Здоровим це не зрозуміти. Нещадний тиждень триває", – підсумував директор лікарні.
Нагадаємо, у лікарнях Харківської області також занадто мало місць для COVID-пацієнтів. У Валківській лікарні, розрахованій на 90 місць, 31 березня перебуває 122 хворих.
Тільки за останню добу в Україні виявили 17 569 нових випадків інфікування коронавірусом.
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