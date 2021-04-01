Медсестры падают в обморок от перегрева: реанимация в Днепре втрое перегружена COVID-больными (фото)

У одного из пациентов 100% поражение легких

В Днепре реанимация для пациентов с коронавирусом в больнице Мечникова перегружена втрое. В палатах лежат вместе и женщины, и мужчины.

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Об этом сообщил директор областной больницы Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

Он рассказал, что написал пост со свежими эмоциями, за 15 минут после очередного обхода больных.

"Присутствие женщин и мужчин в одном зале никого не беспокоит. Врачи и сестры оставляют мокрые следы от пота. За смену они теряют литры жидкости. Молодые девушки медсестры падают в обморок от перегрева. Сутки надо выстоять", – написал врач.

Также Рыженко рассказал о двух пациентах, которые лежат в реанимации. Один из них – мужчина из Кривого Рога со 100% поражением легких. Дома у него жена и семимесячный ребенок.

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Вторая – женщина, которой провели кесарево.

"Легкие поражены больше чем на 90%. Крайне тяжелая. Она в медикаментозном сне, готовят к острому диализу. Почки не фильтруют мочу. Родившийся здоровый ребенок может остаться сиротой", - отметил он.

Также медик написал, что жаль, что этого всего не видят другие, "кто на диване пишет чушь".

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"Все медработники, спасающие от COVID-пневмоний, – жертвенники. Здоровым это не понять. Беспощадная неделя продолжается", - подытожил директор больницы.

Напомним,в больницах Харьковской области также слишком мало мест для COVID-пациентов. В Валковской больнице, рассчитанной на 90 мест, 31 марта находятся 122 больных.

Только за последние сутки в Украине выявили 17 569 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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