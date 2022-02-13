Напад на журналістів у Дніпрі: поліція відкрила два кримінальні провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на журналістів інтернет-видання "Українська правда" у Дніпрі. Подія кваліфікована, як насильство проти представників ЗМІ та перешкоджання професійній діяльності.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Деталі
На території аеропорту в Дніпрі 13 лютого стався конфлікт між групою осіб та журналістами видання "Українська правда". За цим фактом правоохоронці розпочали два кримінальні провадження.
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Справи порушено за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 171 — перешкоджання професійній діяльності журналістів;
- ст. 345-1 — погрози або насильство щодо журналістів.
Нині поліція збирає інформацію про інцидент. Проводяться первинні слідчі дії.
Що було раніше?
У неділю, 13 лютого, у Дніпрі група чоловіків напала на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань "Української правди" Михайла Ткача. У оператора насильно забрали телефон, щоб видалити записи.
Напад скоєно близько 15:00 біля ВІП-терміналу аеропорту. До відеооператора Ярослава Бондаренка підійшли невідомі й вимагали видалити відео на телефоні. Коли той відмовився, один із чоловіків почав загрожувати ножем, змусив назвати пароль від телефона і видалив усі зняті відео. На місці інциденту працювали правоохоронці, однак у конфлікт не втрутилися.
"Годину тому біля ВІП-терміналу аеропорту міста Дніпро на нашу знімальну групу скоїла напад озброєна охорона. Погрожуючи ножем, в оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефона, щоб видалити відео", – повідомив журналіст Михайло Ткач.
Що саме знімала група, що так не сподобалося чоловікам, наразі невідомо. За даними УП, на журналістів напали представники охорони.
Покарання за напад на журналіста
Згідно зі статтею 345-1 Кримінального кодексу, за погрози вбивства, насильства чи знищення майна журналіста, його близьких чи родичів через професійну діяльність можливе таке покарання:
- виправні роботи на строк до двох років;
- арешт до шести місяців;
- обмеження волі на строк до трьох років;
- позбавлення волі на строк до трьох років.