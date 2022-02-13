Нападение на журналистов в Днепре: полиция открыла два уголовных производства

В настоящее время правоохранители собирают всю информацию об инциденте

Правоохранители проводят первичные следственные действия/Фото: коллаж: "Сегодня"

Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на журналистов интернет-издание "Украинская правда" в Днепре. Событие квалифицировано как насилие против представителей СМИ и препятствование профессиональной деятельности.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области

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Подробности

На территории аэропорта в Днепре 13 февраля произошел конфликт между группой лиц и журналистами издания "Украинская правда". По этому факту правоохранители начали два уголовных производства.

Дела возбуждены по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 171 — препятствование профессиональной деятельности журналистов;

ст. 345-1 — угрозы или насилие в отношении журналистов.

В настоящее время полиция собирает информацию об инциденте. Проводятся первоначальные следственные действия.

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Что было раньше?

В воскресенье, 13 февраля, в Днепре группа мужчин напала на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований "Украинской правды" Михаила Ткача. У оператора забрали телефон, чтобы удалить записи.

Нападение совершено около 15:00 возле ВИП-терминала аэропорта. К видеооператору Ярославу Бондаренко подошли неизвестные и потребовали удалить видео на телефоне. Когда он отказался, один из мужчин начал угрожать ножом, заставил назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео. На месте инцидента работали правоохранители, однако в конфликт не вмешались.

"Час назад возле ВИП-терминала аэропорта города Днепр на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео", — сообщил журналист Михаил Ткач.