Нападение на журналистов в Днепре: полиция открыла два уголовных производства

Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на журналистов интернет-издание "Украинская правда" в Днепре. Событие квалифицировано как насилие против представителей СМИ и препятствование профессиональной деятельности.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области
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На территории аэропорта в Днепре 13 февраля произошел конфликт между группой лиц и журналистами издания "Украинская правда". По этому факту правоохранители начали два уголовных производства.
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Дела возбуждены по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 171 — препятствование профессиональной деятельности журналистов;
- ст. 345-1 — угрозы или насилие в отношении журналистов.
В настоящее время полиция собирает информацию об инциденте. Проводятся первоначальные следственные действия.
Что было раньше?
В воскресенье, 13 февраля, в Днепре группа мужчин напала на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований "Украинской правды" Михаила Ткача. У оператора забрали телефон, чтобы удалить записи.
Нападение совершено около 15:00 возле ВИП-терминала аэропорта. К видеооператору Ярославу Бондаренко подошли неизвестные и потребовали удалить видео на телефоне. Когда он отказался, один из мужчин начал угрожать ножом, заставил назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео. На месте инцидента работали правоохранители, однако в конфликт не вмешались.
"Час назад возле ВИП-терминала аэропорта города Днепр на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео", — сообщил журналист Михаил Ткач.
Что именно снимала группа, что так не понравилось мужчинам, неизвестно. По данным УП, на журналистов напали представители охраны.
Наказание за нападение на журналиста
Согласно статье 345-1 Уголовного кодекса, за угрозы убийства, насилия или уничтожения имущества журналиста, его близких или родственников из-за профессиональной деятельности возможно такое наказание:
- исправительные работы сроком до двух лет;
- арест до шести месяцев;
- ограничение свободы сроком до трех лет;
- лишение свободы сроком до трех лет.