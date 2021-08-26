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"Не змогла її полюбити". У Дніпрі мати залишила немовля і вистрибнула з вікна

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
26 серпня, 15:20
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Правоохоронці вже почали кримінальне провадження і з'ясовують точну причину трагедії
Молода мати залишила дівчинку в квартирі з запискою. Колаж "Сьогодні"
Молода мати залишила дівчинку в квартирі з запискою. Колаж "Сьогодні"

У Дніпрі жінка 1992 року народження наклала на себе руки, вистрибнувши з вікна п'ятого поверху. У квартирі вона залишила передсмертну записку.

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Про це повідомляє "Міськрада", посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Інцидент трапився 25 серпня на вулиці Тополиній, 19. На місце прибули поліцейські. У квартирі померлої вони знайшли передсмертну записку, у якій було написано: "Я не змогла її полюбити і так жити не можу".

У загиблої була двомісячна донька. Ще не відомо, з ким залишиться дитина: про батька дівчинки і інших родичів не повідомляють.

За даним фактом почали кримінальне провадження, копи встановлюють причини суїциду.

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

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За даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людей щорічно закінчують так життя.

У 2000 році в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людей, а 2016 цей показник зменшився до 18,5. Але незважаючи на це, Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.

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