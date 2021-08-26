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"Не смогла ее полюбить". В Днепре мать оставила младенца и выпрыгнула из окна

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
26 августа, 15:20
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Правоохранители уже начали уголовное производство и выясняют точную причину трагедии
Молодая мать оставила девочку в квартире с запиской. Коллаж "Сегодня"
Молодая мать оставила девочку в квартире с запиской. Коллаж "Сегодня"

В Днепре женщина 1992 года рождения покончила с собой, выпрыгнув из окна пятого этажа. В квартире она оставила предсмертную записку.

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Об этом сообщает "Горсовет", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Инцидент случился 25 августа на улице Тополиной, 19. На место прибыли полицейские. В квартире умершей они нашли предсмертную записку, в которой было написано: "Я не смогла ее полюбить и так жить не могу".

У погибшей была двухмесячная дочь. Пока не известно, с кем останется ребенок: об отце малышки и других родственниках не сообщают.

По данному факту начали уголовное производство, копы устанавливают причины суицида.

Каждые 40 секунд один человек убивает себя

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По данным ВОЗ, каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство, около 800 000 человек ежегодно заканчивают так жизнь.

В 2000 году в Украине случилось 32 самоубийства на 100 000 человек, а 2016 этот показатель уменьшился до 18,5. Но несмотря на это, Украина остается среди стран с высоким уровнем суицидов.

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