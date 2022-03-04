Не знали навіть правильної назви міста: у Дніпрі затримали 15 диверсантів

За законами воєнного часу на них чекає суворе покарання

В Україні продовжують ловити диверсантів/Фото: Нацполіція, колаж: "Сьогодні"

Національна поліція України виявила у Дніпрі 15 осіб, яких підозрюють в активній диверсійній роботі на країну-агресора.

Про це повідомляє Нацполіція.

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"За 3 та 4 березня в області затримано 15 осіб, які підозрюються в активній диверсійній роботі на країну-агресора. В області ворог збирає дані про місце розташування площ, мостів, будівель органів влади та інших стратегічних об'єктів. Під час перевірки в телефонах затриманих знаходять фотографії цих місць, а також озброєних росіян, листування, відео проросійського характеру та інші речі, які підтверджують зв'язок з ворожими спецслужбами", — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, одна із затриманих жінок не змогла назвати правильно місто (Дніпро чи Дніпропетровськ), прізвище мера. У деяких підозрюваних виявили фальшиві документи. Крім того, у двох районах були виявлені два мародери, які обікрали будинок і торгову точку. Їх чекає суворе покарання.

Озвучені загальні втрати РФ

На дев'ятий день війни Росії проти України втрати окупантів перевищили 10 тисяч вбитих, поранених та полонених, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Також він підтвердив знищення щонайменше одного російського генерала.

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"Знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами. До Збройних Сил як трофеї надійшло ледь не більше танків і бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК. Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами в РСЗВ, якими російські військові злочинці обстрілюють наші мирні міста. Всі ці снаряди повернуться ворогові", – написав Резніков.

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