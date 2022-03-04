Не знали даже правильного названия города: в Днепре задержали 15 диверсантов

По законам военного времени их ждет суровое наказание

В Украине продолжают ловить диверсантов/Фото: Нацполиция, коллаж: "Сегодня"

Национальная полиция Украины обнаружила в Днепре 15 человек, подозреваемых в активной диверсионной работе на страну-агрессора.

Об этом сообщает Нацполиция.

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"За 3 и 4 марта в области задержано 15 человек, которые подозреваются в активной диверсионной работе на страну-агрессора. В области враг собирает данные о месторасположении площадей, мостов, зданий органов власти и других стратегических объектов. Во время проверки в телефонах задержанных находят фотографии этих мест, а также вооруженных россиян, переписку, видео пророссийского характера и другие вещи, которые подтверждают связь с вражескими спецслужбами", — говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, одна из задержанных женщин не смогла назвать правильно город (Днепр или Днепропетровск), фамилию мэра. У некоторых подозреваемых были обнаружены фальшивые документы. Кроме того, в двух районах были обнаружены два мародера, которые обокрали дом и торговую точку. Их ждет суровое наказание.

Озвучены общие потери РФ

На девятый день войны России против Украины потери оккупантов превысили 10 тысяч убитых, раненых и пленных, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Также он подтвердил уничтожение минимум одного российского генерала.

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"Уничтоженную русскую бронетехнику уже приходится измерять не единицами, а батальонами и бригадами. В Вооруженные Силы в качестве трофеев поступило чуть ли не больше танков и бронемашин, чем последние 8 лет поступало от украинского ОПК. Наши защитники захватили несколько машин со снарядами в РСЗО, которыми российские военные преступники обстреливают наши мирные города. Все эти снаряды вернутся врагу", — написал Резников.

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