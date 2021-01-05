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Обклав "даниною" вантажоперевізників: у Дніпропетровській області затримали копа

5 січня, 17:50

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Він вимагав 40 тисяч гривень щомісяця

У Дніпропетровській області викрили правоохоронця, який вимагав хабарі від представників комерційних структур у сфері вантажних перевезень.

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

Так, фігурант запропонував керівнику транспортної компанії платити щомісячну "дань" у розмірі 40 000 гривень. За ці суми він обіцяв не карати за перевезення занадто важких вантажів.

Зазначається, що через його дії руйнувалося покриття місцевих автодоріг, на які витрачаються мільйони бюджетних коштів.

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Поліцейського затримали на вулиці під час отримання хабара. Йому скоро повідомлять про підозру і виберуть запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше в Умані Черкаської області викрили у хабарництві начальника одного із секторів Уманського відділу поліції і його посередника.

Крім того, колишній коп намагався за 1 млн доларів "купити" посаду начальника поліції Рівненській області.

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хабар вимагання поліцейський
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