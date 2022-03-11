Окупанти завдали трьох авіаударів. Що відбувається у Дніпрі 11 березня

У Дніпрі прогриміли перші вибухи з початку війни. Військові РФ завдали ракетних ударів по місту рано-вранці.
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11 березня
8:25 Як уточнює ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, ворог завдав трьох авіаударів по Дніпру, попередньо, одна людина загинула.
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"11 березня близько 06:10 у Новокодацькому районі м. Дніпро сталися три авіаудари, а саме: потрапляння поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку та потрапляння до двоповерхової взуттєвої фабрики з подальшим займанням", – йдеться у повідомленні.