Окупанти завдали трьох авіаударів. Що відбувається у Дніпрі 11 березня

Російські військові цілеспрямовано скинули кілька бомб на місто

Дніпро потрапив під обстріл / Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпрі прогриміли перші вибухи з початку війни. Військові РФ завдали ракетних ударів по місту рано-вранці.

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11 березня

8:25 Як уточнює ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, ворог завдав трьох авіаударів по Дніпру, попередньо, одна людина загинула.

"11 березня близько 06:10 у Новокодацькому районі м. Дніпро сталися три авіаудари, а саме: потрапляння поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку та потрапляння до двоповерхової взуттєвої фабрики з подальшим займанням", – йдеться у повідомленні.