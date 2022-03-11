Оккупанты нанесли три авиаудара. Что происходит в Днепре 11 марта

Российские военные целенаправленно сбросили несколько бомб на город

Днепр попал под обстрел / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре прогремели первые взрывы с начала войны. Военные РФ нанесли ракетные удары по городу рано утром.

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11 марта

8:25 Как уточняет ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, враг нанес три авиаудара по Днепру, предварительно, один человек погиб.

"11 марта около 06:10 в Новокодакском районе г. Днепр произошло три авиаудара, а именно: попадание вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома и попадание в двухэтажную обувную фабрику с последующим возгоранием", – говорится в сообщении.