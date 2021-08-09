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Від вибуху гранати в Кривому Розі постраждали троє поліцейських. Момент трагедії потрапив на відео

9 серпня 2021 13:42

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Спочатку поліцейські вмовили чоловіка віддати гранату, проте він дістав ще одну і підірвав

Медики на місці надали допомогу постраждалим поліцейським. Колаж "Сьогодні"

Медики на місці надали допомогу постраждалим поліцейським. Колаж "Сьогодні"

Унаслідок вибуху гранати в Кривому Розі постраждали ветеран АТО і троє патрульних роти ТОР. Підривник зараз у лікарні, а поліцейським вже надали медичну допомогу.

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Про це повідомили в патрульній поліції України.

Читайте також: Був неконфліктний, але все дістало: друг і сусіди розповіли про чоловіка, що підірвався у Кривому Розі

Зазначається, що чоловік з боєприпасами сидів на лавці у дворі житлового будинку. Поліцейським вдалося вмовити його віддати одну гранату, проте він раптово дістав другу, висмикнув чеку і тримав у руках 20 хвилин. Після цього кинув гранату на землю і та вибухнула.

Бронежилет врятував правоохоронців від важких травм. Фото: Патрульна поліція

У будинку фігуранта провели обшуки і знайшли ще дві гранати, їх передали на експертизу.

Граната, яку вилучили у підозрюваного. Фото: Патрульна поліція
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Також у Мережі з'явилося відео моменту вибуху. На записі видно, як поліцейські розбігаються від лавки, де сидів чоловік, після чого граната вибухнула.

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Чому чоловік вирішив підірвати себе?

61-річний ветеран АТО, який підірвав себе гранатою, давно скаржився, що його все "дістало", при цьому сусіди кажуть, що він був абсолютно адекватною і неконфліктний людиною.

Однак сусіди і знайомі чоловіка говорять, що у нього були проблеми:

  • останнім часом він не міг знайти роботу, а також важко переносив розставання з дружиною;
  • намагався повернутися на передову, але за станом здоров'я його вже не брали.

Зазначимо, подібні випадки не рідкість в Україні:

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