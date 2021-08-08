У Кривому Розі ветеран АТО підірвав себе гранатою – все, що потрібно знати (фото, відео)

Правоохоронці намагалися вмовити ветерана АТО не підривати гранату, але він кинув боєприпас собі під ноги

У Кривому Розі ветеран АТО підірвався на гранаті / колаж "Сьогодні"

У Кривому Розі увечері 8 серпня літній чоловік підірвав себе гранатоюу дворі будинку в Інгулецькому районі на житловому масиві ПГЗК. Ми зібрали всю інформацію про цю подію, відому на цю мить.

Як усе сталося

Реклама

За попередньою інформацією, близько 16:50 вечора до поліції надійшло повідомлення про мінування. Чоловік сам зателефонував до поліції і заявив, що збирається вийти у двір будинку на вулиці Кармелюка і підірвати себе за допомогою гранати, після чого кинув слухавку.

Поліцейські, які прибули на виклик, виявили його вже з чекою від вибухонебезпечного снаряду в руках у дворі будинку.

Спочатку правоохоронці начебто вмовили чоловіка не підривати гранату, і він віддав їм боєприпас, але відразу ж дістав другу гранату і підірвав її.

Чи є постраждалі та в якому стані

Реклама

У результаті вибуху постраждав тільки сам підривник. Він вижив, але важко травмований – йому відірвало ногу.

"Чоловік, що підірвався на гранаті, живий. Зараз йому надають допомогу в кареті швидкої допомоги. За словами інспекторів, які прибули на місце, "все дуже погано". У людини відірвана нога", – написав у Telegram-каналі місцевий журналіст Олег Єрмолінський.

Місце вибуху в Кривому Розі / t.me/ermolinskiy_news

Чоловіка забрала швидка допомога. У лікарні кореспонденту "Сьогодні" відмовилися повідомити подробиці про його стан, відомо тільки, що він украй важкий.

Що кажуть у поліції

Реклама

У Криворізькому районному управлінні поліції розповіли, що спочатку їхнім співробітникам, які прибули на місце, вдалося вмовити чоловіка віддати їм гранату, попередньо – РГД-5. Але відразу після того як віддав вибухотехнікам одну гранату ветеран АТО дістав з кишені другу і почав вести себе агресивно.

Поліція працює на місці вибуху у Кривому Розі / t.me/ermolinskiy_news

"Він повів себе агресивно, висмикнув чеку і 20 хвилин тримав гранату в руках. Потім знову повів себе агресивно, кинув гранату собі під ноги, у результаті чого вона вибухнула ", – розповів начальник Криворізького районного управління поліції Валерій Лютий.

Що відомо про підривника

Реклама

Чоловік, який підірвав себе гранатою, 1960 року народження. Він – ветеран АТО.

Сусіди і товариші по службі потерпілого розповіли кореспонденту "Сьогодні", що він не був конфліктною людиною – всі у дворі відгукуються про нього позитивно і кажуть, що людина він адекватна. Але останнім часом страждав від відсутності роботи. Також він важко переживав розставання з дружиною, з якою розлучився півтора роки тому.

Розповідають, що останнім часом він постійно скаржився, що його усе дістало. Він хотів повернутися на передову, але за станом здоров'я його вже не брали.

Поліція працює на місці вибуху в Кривому Розі / t.me/ermolinskiy_news

Ніхто з сусідів не знав, що в квартирі у ветерана є зброя. Уже під час обшуку поліція виявила в квартирі ще дві гранати, загорнуті в ковдру, і одну димову шашку.

У квартирі постраждалого виявили боєприпаси / t.me/ermolinskiy_news

На місце НП також прибув друг потерпілого, з яким вони разом служили на сході України. Товариш по службі зазначив, що тільки два тижні тому вони зустрічалися у кафе і ні про яке самогубство той не казав.

На жаль, подібні випадки не рідкість в Україні останнім часом: