Відмовилася робити аборт: під Дніпром мати 4 дітей жорстоко побила гінеколога

НП сталася у гінекологічному відділенні Нікопольської міської лікарні №4

Жінка напала на гінеколога. Фото: колаж "Сьогодні"

У Нікополі Дніпропетровської області мати чотирьох дітей побила гінеколога через те, що вона відмовилася робити аборт її подрузі.

Про це повідомляє "ТСН".

Реклама

Подробиці скандалу

Як стало відомо, жінка, яка має чотирьох дітей, прийшла на прийом у гінекологічне відділення Нікопольської міської лікарні №4 разом зі своєю подругою.

Лікар-гінеколог через медичні протипоказання відмовилася робити аборт подрузі нападаючої.

Це розлютило жінку, і вона напала на медика. Внаслідок цього підозрювана кілька разів ударила гінеколога в обличчя.

Реклама

У потерпілої діагностували легкі тілесні ушкодження – забій м'яких тканин потиличної області.

Вирок суду

Справу суд розглядав без підозрюваної та потерпілої. Водночас нападниця вину визнала і розкаялася.

Суд визнав жінку винною за частиною 1 статті 125 КК України. Її оштрафували на 850 гривень.

Реклама

Раніше ми писали: